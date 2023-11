Construcción de piscinas elevadas, de la mano de los especialistas de Esencial Pool

La construcción de piscinas tradicionales tiene un coste muy elevado, ya que requiere lugares con unas condiciones específicas y suficiente espacio.

Sin embargo, una de las opciones que ha cobrado mucha popularidad actualmente por las ventajas que ofrece, son las piscinas elevadas. Estas, no representan un problema para su construcción. De hecho, se pueden fácilmente construir en terrazas, solárium, áticos, etc.

La empresa Esencial Pool es especialista en la construcción de piscinas de todo tipo, especialmente de las piscinas elevadas. Su amplia experiencia y equipo altamente cualificado hacen que sea una excelente opción a la que acudir.

Piscinas elevadas, una alternativa con muchas ventajas Las piscinas elevadas son una alternativa que hace que la falta de espacio no sea un problema ni un impedimento para disfrutar de un buen baño refrescante. Con estas piscinas, tampoco existen problemas de imposibilidad de acceso para su construcción, sino que pueden llevarse a cabo de una manera económica y hasta en lugares como una terraza o ático.

Asimismo, las piscinas elevadas que fabrica la empresa Esencial Pool ofrecen todavía muchas más ventajas. Por ejemplo, tienen un sistema de filtración ultra eficiente, automática y silenciosa. Además de esto, cuenta con una infinidad de acabados diferentes y de primera calidad para la construcción de sus piscinas.

Por otro lado, ofrecen un seguimiento telemático por parte de su servicio técnico para garantizar que la piscina elevada esté siempre en las mejores condiciones. En pocas palabras, el objetivo de Esencial Pool es la construcción de piscinas que todo el mundo desearía tener.

Características de las piscinas elevadas de Esencial Pool En primer lugar, hay que destacar el equipamiento con el cual se construyen estas piscinas. Estas disponen de una estructura de hormigón armado de 15 centímetros de espesor que incluye un aislante térmico. Además, cuentan con más de 30 modelos diferentes de lámina armada, y asegura una estanqueidad de 20 años.

Pero, en definitiva, la característica más destacada es su sistema de filtración eficiente. Por un lado, se trata de un sistema sostenible gracias a su mínimo consumo eléctrico que usa solo 30 litros de agua. Por otro lado, es 4 veces más eficiente que los filtros de arena y no necesita de floculantes, agentes clarificadores ni coagulantes.

Asimismo, estas piscinas elevadas también son innovadoras, ya que no tienen tuberías y poseen un cuadro eléctrico que incluye un reloj programador y transformado para focos.

Por último, es una piscina cómoda y silenciosa que, adicionalmente, cuenta con un dosificador automático de pH y limpiafondos automático, por eso apenas requiere mantenimiento.

En conclusión, las piscinas elevadas hacen que ya no haya excusas para no contar con un espacio en casa en donde refrescarse y pasar un rato extraordinario de relax y ocio. Y si de construcción de piscinas se trata, Esencial Pool es una de las firmas referentes en el área, con piscinas innovadoras que aseguran muchas ventajas.