Albert Ruiz, jugador de fútbol becado en EE. UU., se pasa a la Kings League

En este artículo se entrevista a Albert Ruiz, consultor educativo en Deaquiparafuera y jugador de fútbol en el equipo 1K de la Kings League. Tras su formación futbolística en España en las canteras de diferentes equipos catalanes, Albert decidió dar un paso adelante en su carrera futbolística y académica y cruzó el charco para poder estudiar y seguir creciendo futbolísticamente en EE. UU.

Esto fue posible gracias a una beca deportiva. Y es que por todos es sabido que Estados Unidos es uno de los países que más dinero destina en becas para estudiantes de todo el mundo. Esto hace que el nivel académico y deportivo de sus centros sea cada año más elevado. Tras varios años en EE. UU. formándose y disfrutando de su pasión, el fútbol, Albert volvió a España para ayudar a jóvenes a tener la misma experiencia que él tuvo. Así que ahora se dedica, entre otras cosas, a ayudar a estudiantes a conseguir becas para cumplir su sueño en EE. UU., y esto respaldado por la agencia alicantina Deaquiparafuera.

¿Cómo cambió tu forma de ver el fútbol cuando estuviste en EE. UU.?

En Estados Unidos aprendí la cultura del trabajo extra. No conformarte con simplemente entrenar bien con el equipo, sino que también hay que entrenar por tu cuenta, cuidarte fuera del campo, alimentación, descanso. Es algo que los americanos tienen muy inculcado y es aplicable a todos los ámbitos de la vida.

¿Qué te aportó académica y personalmente tu estancia en una universidad americana?

A nivel académico, la posibilidad de compaginar el futbol de alto nivel con unos estudios de tanta calidad es una gran suerte que solo se puede vivir en Estados Unidos. Personalmente, crecí muchísimo. Al final estás fuera de casa, un país nuevo, idioma nuevo; es difícil, pero es lo que te hace crecer.

¿Con qué te quedarías de tu aventura en Estados Unidos?

Sin duda alguna, me quedo con la gente con la que compartí momentos durante todos esos años. Compartimos lloros, risas, buenos y malos momentos y creamos un vínculo espectacular.

¿Qué recomendarías a alguien que esté pensando en dar el paso para estudiar fuera de España?

Les recomendaría que fueran valientes y lo intentaran. Entiendo que les pueda dar un poco de vértigo al principio, pero con el seguimiento que hace el colegio, la familia y nosotros como empresa se van a sentir muy acompañados y, como yo siempre digo, lo peor que puede pasar es que vuelvan después de 10 meses con el inglés bilingüe de por vida.

¿Qué te está sorprendiendo más de la Kings League?

Sobre todo, te diría que la intensidad de los partidos. Fútbol 7, es todo mucho más pequeño, más intenso, más rápido, sin duda es muy diferente al fútbol 11 y tiene un proceso de adaptación.

¿Crees que el fútbol está cambiando con el paso de los años?

100 %. Al final, los chicos de 11 a 18 años casi que siguen más la Kings League que las ligas profesionales. Son partidos más cortos en los que pasan muchas cosas, no se pierde el tiempo y se prima el espectáculo. El futbol tradicional tiene que empezar a tener cambios importantes para mantenerse a flote y conseguir que ver un partido entero sea entretenido para la mayoría de gente.