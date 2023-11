Experiencias únicas y actividades que no pueden faltar en una visita a Palma Aquarium

Distintas especies de tiburones habitan los mares y océanos en todo el mundo desde hace alrededor de 400 millones de años. Estos animales, que se sitúan en la parte superior de la cadena alimenticia, han generado admiración y miedo por partes iguales en los seres humanos.

Hoy en día, visitando lugares como Palma Aquarium, ubicado en Mallorca, es posible realizar distintas actividades que involucran a estos animales. En este sentido, este establecimiento dispone de uno de los tanques de tiburones más profundos de Europa, en el que se pueden realizar actividades como Dive with sharks y Shark vision boat, entre otras.

Este parque, cuenta con una gran cantidad de hábitats diferenciados en los que el visitante puede descubrir cada uno de los espacios del mundo marino. Desde la zona de mar Mediterráneo, los mares tropicales, la sección dedicada a las ballenas, el Gran Azul, la Jungla, los Jardines mediterráneos y la zona de las medusas. A lo largo de este recorrido, los Ocean Experts te informan sobre los proyectos de conservación marina de la Fundación Palma Aquarium y otros secretos que guarda el mar.

Actividades con tiburones en Palma Aquarium La experiencia Dive with sharks que ofrece este acuario es única y resulta emocionante, permitiendo conocer a estos animales de cerca. Se trata de una actividad de buceo que se puede realizar con o sin licencia y que consiste en una inmersión en un tanque de 8,5 metros de profundidad, donde hay alrededor de 10 tiburones de gran tamaño y cientos de peces de múltiples especies.

Otra opción disponible para observar a los tiburones desde una perspectiva diferente es la actividad Shark vision boat. La misma consiste en subir a una embarcación que tiene un fondo transparente. Desde allí, y en compañía de los expertos de Palma Aquarium, es posible recorrer el tanque y vivir una experiencia emocionante al observar los desplazamientos de los tiburones.

Pensando en los niños, este acuario también ofrece la posibilidad de dormir con tiburones. Esta experiencia consiste en una acampada en el acuario de tiburones, llamado Gran Azul, bajo la atenta mirada de los monitores titulados de este establecimiento. Además, se incluye cena y desayuno del día siguiente a la acampada, juegos y actividades varias, un paseo en el Shark vision boat y anécdotas sobre tiburones

Otras experiencias disponibles en Palma Aquarium Este establecimiento ofrece varias experiencias más para conocer de manera detallada la vida que habita los océanos del mundo. Una de ellas es el Aquadome, un cine 3D que ofrece una experiencia inmersiva en 360° en el mundo de las ballenas jorobadas a través de la proyección de la película Whales – Los gigantes del océano.

Además, según la temporada, Palma Aquarium cuenta con un backstage tour que consiste en una visita por la granja de corales y el área de cuarentena del acuario. De esta manera, es posible descubrir una zona viva y real en la que se busca la sostenibilidad de la vida marina. Por último, en este establecimiento es posible realizar snorkel en un tanque con rayas, una actividad apta para toda la familia.

A través de las actividades con tiburones que ofrece Palma Aquarium, como por ejemplo Dive with sharks y Shark vision boat, es posible descubrir aspectos desconocidos de estos fascinantes animales.