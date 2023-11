Investicat Detectives Privados derriba los mitos de la investigación privada

Para la mayoría de las personas, la profesión de detective privado es una gran desconocida.

Cuando se habla de ella vienen a la mente una serie de imágenes estereotipadas, mitos y falsas creencias condicionadas por las novelas y películas del cine negro.

Pero lo cierto es que estos profesionales desempeñan un papel crucial con sus investigaciones, aportando pruebas con validez judicial, resolviendo casos de diversa índole y suministrando información valiosa a sus clientes para la toma de decisiones lícitas y/o personales.

Muestra de esto, es el trabajo realizado por la agencia Investicat Detectives Privados que ofrece los servicios de detective privado en Barcelona para empresas, particulares y abogados.

La realidad de los investigadores privados Los investigadores privados son profesionales altamente capacitados para llevar adelante diversos casos a solicitud de sus clientes. Hay que tener en cuenta que para ser detective privado en España es necesario tener el título universitario de Graduado en Investigación Privada en la Facultad de Derecho y estar autorizado por el Ministerio de Interior. Su actividad va más allá de lo que se ha difundido a través del cine, televisión y novela negra. De hecho, su trabajo es fundamental en la resolución de casos legales, disputas familiares, investigaciones corporativas, entre otras.

A pesar de eso, muchas personas tienen dudas sobre la confiabilidad de estos profesionales, porque hay muchos mitos y falsas creencias creadas alrededor de su figura como, por ejemplo, que realizan prácticas ilegales para obtener información. Pero la verdad cae por su propio peso; si se tienen que aportar pruebas en un proceso judicial, estas tiene que conseguirse de manera legal. De hecho, una de las principales funciones del detective privado es asegurarse que durante la investigación no se vulneran los derechos fundamentales del investigado y se garantiza que toda acción realizada en la investigación está hecha acorde a derecho. Esta profesión está regulada bajo un marco legal (Ley de Seguridad 05/2014) y un estricto código de ético y deontológico.

Otra creencia muy extendida es la que dice que los detectives privados resuelven casos criminales. Esto es falso porque en España los detectives privados no están autorizados para investigar este tipo de casos. Los detectives no pueden investigar delitos, aunque en muchas ocasiones se colabora con la policía de manera directa o indirecta. Los detectives están obligados a comunicar cualquier delito que descubran en sus investigaciones y esto ha hecho que la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado haya sido fructífera en muchísimas ocasiones. El campo de acción de estos profesionales es muy amplia y no se circunscribe exclusivamente a investigaciones de infidelidad conyugal, contra la creencia popular (de hecho es del tipo de investigaciones que menos se realizan). Y se centran mucho más en investigaciones laborales, investigaciones para solicitar el cambio de medidas en el convenio regulador en separaciones o divorcios, entre otras.

Un ejemplo de lo anterior es la agencia de investigación privada Investicat Detectives Privados que ofrece servicios de detective privado en Barcelona y todo Cataluña para la investigación de casos de diversa índole. Algunos ejemplos son la baja laboral fingida, fuga de información, comportamiento de los hijos, e investigación de infidelidad, entre otros.

Detectives privados profesionales en Barcelona Como toda persona que se dedique a esta actividad profesional, los detectives privados de la agencia Investicat Detectives Privados han debido cumplir con las exigencias académicas para el ejercicio de su profesión, además de ser autorizados por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. De hecho, cuentan con una Tarjeta de Identificación Profesional (TIP 2784) homologada que asegura al cliente que la contratación de sus servicios será legal y está Colegiada en el Ilustre Col·legi de Detectius Privats de Catalunya.

Asimismo, muy lejos de la percepción errónea difundida por los medios de comunicación acerca de la figura del detective, su actividad está regulada por la Ley 05/2004 de Seguridad Privada, por lo que todas las tareas que realizan están sólidamente respaldadas por un marco jurídico que garantiza la legitimidad de los casos que atienden.

Conscientes de que contratar a un investigador privado puede ser una decisión difícil, los detectives de Investicat Detectives Privados, dirigidos por Ferran Rocandio, ofrecen consulta y asesoramiento telefónico gratuito y resolver todas las dudas sin compromiso alguno.