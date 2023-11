¿Dónde encontrar climatizadores evaporativos industriales? Evaporalia

Los climatizadores evaporativos industriales son actualmente una de las mejores soluciones disponibles para la climatización de grandes espacios.

Se trata de equipos sumamente eficientes que utilizan el agua como refrigerante natural, con lo cual consiguen reducir la temperatura de un espacio, logrando con ello un ambiente fresco confortable para las personas.

La firma Evaporalia es especialista en proporcionar soluciones de eficiencia energética. En ella, se puede encontrar un catálogo de climatizadores evaporativos de última generación, ideal para la climatización de industrias, naves, hangares, granjas, y grandes espacios en general. Todo ello con garantía de calidad y eficiencia.

Climatizadores evaporativos industriales, una alternativa sostenible de climatización Las soluciones de climatización sostenible es producto del avance que ha logrado la tecnología en este aspecto y un buen ejemplo de ello son los climatizadores evaporativos. Estos son equipos que funcionan utilizando el agua como refrigerante natural logrando reducir la temperatura entre 7 °C y 20 °C, mientras que al mismo tiempo ventilan y renuevan el aire interior con aire limpio del exterior.

El agua es bombeada a través de un distribuidor que empapa los filtros de alto rendimiento, diseñados especialmente para enfriar el aire. Después, un ventilador axial inverter de gran caudal, lo que fuerza al aire exterior para que pase a través de los filtros. Esto enfría el aire y al interior. Su funcionamiento y su gran efectividad hacen que estos aparatos sean muy convenientes para uso industrial y la climatización de grandes espacios. Sin mencionar que, además, son sumamente eficientes, sostenibles y económicos.

¿Cuáles son las principales ventajas de los climatizadores evaporativos industriales? Su principal ventaja es que son ecológicos, utilizando únicamente agua y aire para la climatización de espacios, sin necesidad de gases fluorados. Sin embargo, además de eso, son muy eficientes en cuanto a consumo, ya que consumen un 80 % menos que un aire acondicionado convencional.

Otra de sus ventajas es que este sistema en particular permite trabajar con puertas abiertas y ventanas abiertas sin problema, proporcionando aire filtrado, 100 % libre de virus y bacterias. Adicionalmente, al ventilar y renovar el aire del interior, se logra desplazar eficazmente los ases, humos, olores, incluso evitando la entrada de polvo desde el exterior. Este sistema es muy versátil. Por sus características, es capaz de climatizar todo el espacio o bien una zona en particular, manteniendo siempre el mismo rendimiento. Por último, los climatizadores evaporativos industriales facilita el control de la humedad relativa y reduce la electricidad estática, mejora la productividad, incrementando el confort de los empleados y reduce la siniestralidad al evitar golpes de calor y estrés térmico.

En conclusión, si se busca un sistema de climatización que no solo tenga la capacidad de refrescar cualquier espacio, sino que además garantice un consumo mínimo, mejorando así la eficiencia, los climatizadores evaporativos son una de las mejores opciones disponibles en la actualidad. En empresas como Evaporalia, es posible encontrar algunos los más modernos del mercado.