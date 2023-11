Acoso laboral entre compañeros, ¿cómo denunciarlo?

Un informe de la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo expuso que un 15 % de los trabajadores españoles sufren hostigamiento permanente en sus ámbitos laborales.

El dato es revelador si además se le suma el relevamiento de la plataforma MiCVideal que remarca que en el 52 % de los casos este accionar hostigador es ejercido por un colega o par.

En este contexto, el despacho de abogados Tierno Centella cuenta en Madrid con un amplio equipo de letrados y técnicos especializados en situaciones de acoso laboral entre compañeros y otras formas de mobbing suscitadas en el universo de empresas y particulares.

¿Qué es y cómo se presenta el acoso laboral? El acoso laboral consiste en el desarrollo de acciones verbales o psicológicas ejecutadas de manera sistemática, repetida o continuada contra un trabajador en el lugar de trabajo, con el objeto de humillar, ofender o amedrentar.

Se trata de un accionar tipificado y previsto por el artículo 173.1 del Código Penal español como un delito. Si bien existen infinidad de definiciones, por sus causas, consecuencias y repeticiones, en la actualidad es concebido como un problema jurídico que emerge en el seno de las relaciones laborales y que, por lo tanto, requiere tratamiento legal. También es considerado un problema de salud pública al poseer efectos psicológicos, físicos y sociales para quien lo sufre.

El acoso laboral entre compañeros y sus demás variantes se materializan cuando la violencia es ejercida sistemáticamente al menos una vez por semana durante más de seis meses y donde ocurren conductas acosadoras destinadas a destruir la reputación y vínculos sociales de la víctima e impedir el normal desenvolvimiento de sus tareas para que abandone su lugar de trabajo.

El accionar puede ser horizontal o vertical, si es que el acosador ocupa otra posición jerárquica – gerente, jefe de equipo o encargado de obra, por ejemplo – o es un colega de la persona damnificada.

En este sentido, el hostigamiento tiende a presentarse de diversas formas: cambiar las condiciones de trabajo o las tareas, no facilitar herramientas o útiles para la labor, manipulación de datos o información, hacer correr rumores, humillar y ridiculizar a la víctima, amedrentar con políticas del miedo al despido o sanción, no dirigirle la palabra al compañero o subordinado, destinarlo a otros sectores u oficinas alejadas de sus demás colegas, ejercer violencia psicológica, etc.

Cómo denunciarlo a través de un equipo especializado El acoso laboral puede denunciarse a través de la oficina local de Inspección del Trabajo o mediante el contacto de un abogado especializado en derecho de trabajo si es que se desea presentar una demanda contra el empleador. En aquellos casos donde el accionar acosador no pueda encuadrarse como una actividad delictiva, existe la posibilidad del reclamo por vía laboral.

En este marco, Tierno Centella emerge como un bufete de abogados expertos en derecho laboral y destacado tanto en la actividad preventiva, así como en la defensa jurídica de empresas y particulares en casos de hostigamiento permanente o mobbing.

De hecho, el estudio obtuvo numerosas sentencias favorables, incluida la primera en España con condena solidaria en daños y perjuicios a empresa y acosador.

El equipo de letrados actúa en estos casos a través del estudio e informes individualizados del procedimiento, protocolos de acoso, defensas jurídicas en todas las instancias del mobbing y apertura de expedientes de investigación y disciplinarios en eventuales circunstancias de acoso laboral.

Cabe destacar, que la plataforma web de Tierno Centella dispone de un test en el que las personas, a partir de realizarlo, pueden develar si están expuestas a esta clase de accionar y, en tal caso, requerir de un asesoramiento personalizado.