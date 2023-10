Conocer las tendencias en cocina industrial de la mano de Miguel Cosano, CEO de IHS Tecnológicos

Dentro del sector de la hostelería y la restauración, la posibilidad de adquirir una cocina industrial representa una ventaja, debido a la reducción de los costes operativos y la rentabilidad a largo plazo.

IHS Tecnológicos es una empresa que se dedica a la distribución de cocinas industriales pertenecientes a la marca BONNET Soluciones®, con base en la amplia experiencia de su CEO, Miguel Cosano.

En la siguiente entrevista, el ejecutivo comenta algunos aspectos importantes que explican la consolidación de la compañía en el mercado actual.

¿Quién es Miguel Cosano y cómo llegó a convertirse en CEO de la empresa IHS Tecnológicos?

Soy el CEO de la empresa IHS Tecnológicos, Distribuidor oficial del prestigioso fabricante francés de cocinas industriales de gama premium, BONNET, bajo la marca registrada BONNET Soluciones®

Llevo más de 25 años en el mundo de la hostelería y la restauración, y me considero experto en las diferentes áreas de este sector.

Me autodefino como emprendedor incansable, desde muy joven, abrí diferentes empresas de distintos sectores, todas muy exitosas, incluida la última, dedicada a la creación de contenidos educativos en formato digital. Todo un proyecto rompedor en el año 2005 y que sirvió para poder formar y asesorar a los responsables de las cocinas de las residencias de la comunidad de Madrid, catering o restauración en general sobre la producción de Línea Fría y la trazabilidad para el seguimiento del APPCC, junto con la Consejería de salud de la comunidad de Madrid.

Una búsqueda de cambio me llevó, hace ahora 25 años, hasta BONNET IBÉRICA como Director Comercial.

Fueron los sólidos valores de BONNET lo que me enganchó desde los inicios. Además, enseguida me sentí profundamente atraído por el mundo de las cocinas industriales, los nuevos proyectos y por la pasión contagiosa de sus profesionales.

El COVID-19 provocó el cierre de muchas empresas y, entre ellas, la compañía donde yo había sido Director Comercial durante tantos años, distribuyendo BONNET.

Sabía que BONNET tenía una gran proyección en el mercado español y que había muchos clientes que, desde hacía muchos años, habían confiado en ella y que necesitaban ser atendidos. Así que decidí, con el apoyo incondicional de algunos de los anteriores colaboradores, crear IHS Tecnológicos (Ingeniería Hostelera y Servicios Tecnológicos).

Una empresa creada con mucho esfuerzo e ilusión para volver a colocar a la Marca BONNET en España, en el lugar top que merece.

¿Por qué distribuir la marca BONNET en España?

Porque como decía anteriormente, comparto en su totalidad, los valores sobre los que se cimienta BONNET, además de estar construidos bajo la premisa de su cumplimiento riguroso.

El respeto a todas las personas, el compromiso con la excelencia, siempre con un claro enfoque a la máxima satisfacción del cliente, el priorizar las inversiones en Investigación + Desarrollo + Innovación sobre la publicidad, la proactividad y resolución de necesidades de nuestros clientes, la calidad humana, la tecnología y por supuesto, la sostenibilidad.

Entendemos que algo tan importante no puede ser una mera “literatura” que quede en “saco roto”.

Todo esto conlleva tener la certeza de que ofrecemos a nuestros clientes la mejor maquinaria de cocina industrial del mercado, la más robusta y fiable. Sabemos que nuestros profesionales de la hostelería tendrán el equipamiento que realmente necesitan y el que le va a dar el rendimiento que requieren la enorme exigencia de las cocinas profesionales.

No podría vender maquinaria de hostelería sabiendo que puede no estar a la altura de las exigencias del día a día de mis clientes.

BONNET recibió el premio a La máquina del año en los Hot Concepts 2023, ¿Qué implica este reconocimiento, teniendo en cuenta que son distribuidores oficiales de la marca?

En efecto, qué felicidad cuando fuimos galardonados con el Premio Hot Concepts 2023 a “La Máquina del Año”, por nuestro Dispositivo Autoflam® de encendido y apagado automático en los fuegos abiertos.

Un genial dispositivo, exclusivo de BONNET, que enciende la llama de gas solo cuando detecta el recipiente encima y la apaga en el momento de retirarlo. Este pequeño dispositivo puede ahorrar hasta el 70 % del consumo de gas en los fuegos abiertos de una cocina profesional.

Este premio, organizado por la prestigiosa revista Restauración News, nos ha supuesto, además de una inyección de ilusión, un gran impulso para la visibilidad de nuestra Marca.

Además, es la demostración y el reconocimiento a las políticas de BONNET, claramente enfocadas a la I+D+I porque sabemos que estas inversiones, siempre redundan en beneficios para los profesionales de las cocinas como chefs, cocineros, propietarios de restaurantes, de hoteles, de hospitales, etc. y en cualquier sitio donde haya una cocina industrial.

¿Cuáles son los aportes de BONNET para lograr un modelo de cocina sostenible?

Sin duda, la sostenibilidad y la protección al medioambiente son grandes prioridades para BONNET, por tanto, uno de los más importantes focos de inversión en I+D+I.

Esto nos ha colocado en una posición de liderazgo en fabricación de cocinas industriales sostenibles y eficientes.

Muestra de ello es nuestro dispositivo Autoflam. El hecho de evitar que los fuegos abiertos permanezcan encendidos durante horas, sin uso, no solo conlleva grandes ahorros de combustible para los negocios hosteleros, sino que además, está evitando la quema de gases de efecto invernadero, colaborando de forma considerable a reducir la huella de carbono de los negocios de hostelería.

Además, BONNET es el único fabricante de maquinaria de cocina profesional que ha hecho un estudio de la huella de carbono emitida por sus equipos, desde su construcción hasta los suministros naturales.

Ha llevado a cabo exhaustivos estudios con el fin de identificar las áreas clave sobre las que actuar, logrando importantes avances en la sostenibilidad de sus equipos.

Como Eco-construcción: implementando destacadas acciones como el uso de soldadura láser que evita proyectar partículas a la atmósfera y el uso de materiales reciclables en más del 95 % de la masa total de estos materiales.

Gestión energética: logrando un óptimo rendimiento y una reducción de las emisiones, como su innovador sistema de gas de aire soplado.

Los sistemas de control automático ajustan la potencia a la carga, reduciendo de forma sustancial el consumo de energía.

Gestión del agua: Incorporando regulación PID en sus equipos que permiten el control preciso de la temperatura del agua, evitando exceso de vapor y reduciendo el consumo de agua.

¿Qué ahorro supone adquirir una cocina BONNET en una cocina profesional?

En este momento de inflación disparada, en el que los costes operativos son muy elevados en los negocios de la hostelería, acertar con la inversión en el equipamiento de una cocina industrial, es fundamental.

Por tanto, es importante valorar cómo una inversión, algo mayor en la compra inicial, va a ser sobradamente compensada en el corto-medio plazo si tenemos en cuenta el Coste Total de Adquisición ya sea de un equipo o de un proyecto integral de cocina.

Adquirir maquinaria de gama premium como es BONNET, conlleva extraordinarios ahorros y ventajas operativas por diferentes motivos:

Pasarán décadas hasta plantearse una reposición de alguno de los equipos.

Están diseñados y fabricados para la reducción de mermas de los alimentos.

Las facturas de consumos en gas, electricidad, agua y químicos pueden verse reducidas incluso hasta en un 75 % dependiendo del equipo.

Por otro lado, la reducción en gastos de servicio técnico, ya que por su robustez y fiabilidad apenas tienen averías, así como la reducción de gastos de PRL del personal de cocina, debido a que sus diseños son extraordinariamente ergonómicos y enfocados a la máxima operatividad de las cocinas. Asimismo, es importante mencionar la reducción de bajas laborales y un mejor clima laboral en las cocinas lo que conlleva siempre un aumento de la productividad.

¿Cuáles son las actuales tendencias del mercado?

Sin duda, las tendencias actuales del mercado incluyen un mayor enfoque hacia la sostenibilidad, una tecnología avanzada aplicada a las cocinas profesionales, la personalización de menús y la adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores. Esto requiere equipos de cocina innovadores y versátiles, como los que ofrece Bonnet.

¿Qué aspectos evalúan los negocios en el momento de elegir una cocina industrial?

Los negocios de hostelería valoran la eficiencia energética, la calidad y la sostenibilidad y, por supuesto, el control de los costes operativos.

Además, en general, los profesionales de la hostelería están preocupados también por ofrecer mejores propuestas culinarias a sus clientes, con el fin de diferenciarse de la elevada competencia, que existe en el mercado.

Y es aquí donde la maquinaria de hostelería de alta gama juega un papel fundamental, especialmente a la hora de aportar ese toque exquisito y diferenciador que da al alimento terminado y que los clientes aprecian muchísimo.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece la empresa en relación con la competencia?

Muchos de los profesionales que formamos IHS Tecnológicos, llevamos más de 20 años fidelizando clientes de lo más emblemático como son grandes hoteles, hospitales y un sinfín de conocidísimos chefs y negocios, que han confiado en nuestro saber hacer y que nos han demostrado su fidelidad una y otra vez. Nuestra filosofía es cuidar y proteger los intereses de nuestros clientes tanto como los propios. Esto conlleva el compromiso de ofrecerles exclusivamente lo que realmente necesitan.

¿Cómo lo hacemos? Antes de nada, los escuchamos y realizamos un estudio pormenorizado de su negocio. Comprobamos sus procesos, sus clientes, su personal, turnos, hábitos, etc.

De esta manera, con toda la información, presentamos las mejores soluciones para sus cocinas, nos aseguramos de dimensionar perfectamente el proyecto o la maquinaria, dependiendo de qué equipos se trate, a la realidad del negocio.

Una de las cosas que nos diferencian de la competencia es que en IHS Tecnológicos no les venderemos nada a nuestros clientes que no necesiten ni vamos a sobredimensionar los equipos para facturar más.

Sabemos la importancia de adaptar la normativa vigente a cada proyecto y ayudamos a nuestros clientes para que la cumplan en los proyectos.

Lo tenemos muy claro, nos dirigimos a profesionales que aman la cocina y que exigen la excelencia, por eso, nosotros trabajamos para ellos bajo los más elevados estándares de excelencia.

