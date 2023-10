Tener un negocio rentable con la cafetería Llooly

En el sector de la gastronomía y los postres, el gofre clásico con waffle de burbujas y los rollitos de helados a la plancha están marcando tendencia. Su influencia destaca en países como México, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra y ha llegado ahora a España.

Estos dos productos son originarios de Hong Kong y Tailandia, pero en esta ocasión es la marca española Llooly la que ha apostado por distribuirlos y comercializarlos en toda la península. Es por esto que ha desarrollado un completo programa de franquicias con el que espera que emprendedores y nuevos comerciantes inviertan en un negocio rentable que les genere rendimientos de forma rápida y segura, posicionándolos con fuerza en el mercado español.

Experiencias de sabor significativas Para Llooly, es importante que sus franquiciados ofrezcan a los usuarios una experiencia gastronómica integral que, si bien se sustenta en el gofre de burbujas y los rollitos de helado como productos principales, no olvida otras comidas que fortalecen la experiencia del cliente final y que, en cierta medida, refuerzan el interés por los dos productos estrella de la marca. Es por esto que invita a sus franquiciados a que incluyan en su plan de negocio los servicios de cafetería, para que de esta manera las personas pueden tomar un desayuno nutritivo o pasar un rato agradable durante la merienda. Por tal motivo, la marca dispone de una variada oferta de productos, para que sus franquiciados atiendan a sus clientes con todo lo necesario para maximizar su experiencia de visita.

Un negocio con resultados sostenibles en el tiempo Esta carta se perfecciona con un surtido complementario que incluye productos dulces y salados, tanto fríos como calientes. Estos productos se encargan de cubrir todas las necesidades de consumo, teniendo en cuenta un estudio de mercado previo que le indica a los franquiciados las ventajas de invertir en un negocio de alta demanda. Se estima que los hogares españoles consumen un aproximado de 133.000 toneladas de helados al año, siendo la temporada de verano la que mayor demanda representa. Esto no quiere decir que no existan personas que compran helados en las épocas frías, de hecho casi el 10 % de los hogares españoles consumen helados durante el otoño y el invierno. Aun así Llooly, ofrece un respaldo financiero a sus franquiciados, al incluir cartas de cafetería y alimentos complementarios que le permitan a la tienda mantener su facturación.

Los interesados en apostar por una cafetería innovadora y con potencial de crecimiento, solo deben acceder a la página web de Llooly y solicitar más información sobre su programa de franquicias. Los asesores prestarán a las personas toda la ayuda necesaria para convertir su idea de negocio en una realidad y fortalecer de esta manera su proyecto de vida.