DTF por metros Barcelona ofrece una tabla explicativa sobre materiales para planchar

Especialmente en materiales textiles, la impresión digital ha permitido ofrecer servicios como la personalización de estampados utilizando tecnología de vanguardia.

DTF por metros Barcelona ha trabajado durante dos años en la impresión DTF por metro para profesionales del sector en España, y su experiencia la ha posicionado entre las pioneras en la aplicación de esta técnica. Esta técnica ha revolucionado la impresión digital, garantizando impresiones de calidad.

En su página web, la compañía ofrece una DTF tabla de materiales para planchar, para que sus clientes puedan consultar de antemano qué tejido es más adecuado para obtener los resultados óptimos deseados en los productos finales.

Obtener excelentes resultados en el planchado de prendas El DTF es una técnica desarrollada en los últimos años y continúa en constante innovación. Por este motivo, es importante estar al día con las últimas novedades.

Para estampar sobre productos textiles como el algodón, la licra o, incluso, el poliéster, es necesario tener en cuenta una serie de condiciones, como la temperatura, el tiempo y el tipo de retirada del planchado, las cuales son de gran importancia en una aplicación correcta. Por otro lado, la superficie debe ser completamente lisa o, de lo contrario, el polvo adhesivo que provoca la reacción de adherencia al soporte final no podrá cumplir su objetivo.

El papel kraft soporta temperaturas de hasta 140 °C por un tiempo de 8 segundos, mientras que el material con elastano soporta 145 °C durante el mismo tiempo; sin embargo, este último puede sublimar y llevarse parte del pigmento del diseño de DTF al color de la prenda. El cuero es otro material que no tiene contraindicaciones para la impresión DTF y soporta hasta 150 °C con una presión alta y despliegue en semifrío.

Materiales sobre los que no aplicar la impresión No es recomendable aplicar la impresión DTF en prendas deportivas sublimadas con calor, puesto que puede activarse su propiedad gaseosa y absorber la tinta de base de agua de la DTF. Por otro lado, el softshell no se puede planchar, porque al pasar más de 48 horas el tejido vuelve a su estado original y consume el color. Por último, el nylon tampoco permite la aplicación correctamente.

En la DTF tabla de materiales para planchar se puede consultar más información sobre los distintos tejidos y sus recomendaciones.

Un sector en constante evolución La industria de la impresión digital y la comunicación visual continua evolucionando en la transmisión de información, mensajes e ideas. Asimismo, se busca innovar con técnicas como la impresión DTF, que cada vez puede adaptarse a más materiales.

DTF por metros Barcelona trabaja en el desarrollo de técnicas, tipos de planchas y tintas que puedan utilizarse para ofrecer un producto de alta calidad y que perdure en el tiempo. Un diseño cuidadoso y una consideración adecuada del público objetivo son fundamentales para lograr una comunicación visual efectiva.