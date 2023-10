¿Cómo acceder a apoyo jurídico en casos de acoso laboral entre compañeros? Tierno Centella

Como situaciones que pueden llegar a generar un gran malestar en el ambiente laboral, se destacan los conflictos entre compañeros.

Aunque resulta imposible reducir a cero estas situaciones, es fundamental que las empresas dispongan de estrategias para evitar los enfrentamientos entre dos colegas de un mismo sector.

Si no existe un respaldo jurídico, el acoso laboral compañeros puede generar un grave perjuicio que afecta no solamente a las víctimas, sino también a sus entornos laborales y familiares. En Tierno Centella, el despacho de abogados que tiene como máximo responsable a Jesús Tierno Centella, cuentan con un equipo especializado para el abordaje de casos de mobbing o acoso horizontal.

¿En qué formas se manifiesta el acoso horizontal? De acuerdo a diversos estudios, el mobbing afecta al 15 % de los trabajadores españoles que se encuentran en activo. Esta estadística se traduce en más de 2 millones de personas que sufren de acoso laboral y que, por no encontrar un acompañamiento legal adecuado, padecen consecuencias psicológicas y laborales irreversibles.

Al concepto del acoso laboral se ha sumado en los últimos años una nueva variante de este problema, la cual se conoce como acoso horizontal. Esta situación involucra a dos compañeros que pertenecen a la misma empresa y rango o departamento. Este tipo de acoso laboral entre compañeros puede manifestarse de diversas maneras: marginación consciente de la persona, asignación constante de tareas más pesadas y complejas, agresiones psicológicas y hasta amenazas de ataques físicos.

Teniendo en cuenta que los casos de acoso laboral entre compañeros han aumentado de manera exponencial, a día de hoy, la mayoría de las compañías disponen de protocolos específicos para actuar ante esta problemática. Pero si la empresa no da respuestas, una buena alternativa es recurrir al ámbito judicial.

El equipo de profesionales de Tierno Centella se encarga de brindar herramientas y estrategias que permiten afrontar los casos de acoso horizontal, pudiendo presentar pruebas contundentes tanto contra el compañero acosador como contra la firma que no apoyó a la víctima de acoso.

La importancia del asesoramiento legal para probar el acoso horizontal Demostrar el acoso horizontal no es una tarea sencilla, pero con un adecuado acompañamiento legal es posible. La ayuda del personal letrado permite recopilar datos documentales, por ejemplo, con grabaciones de un teléfono móvil. Lo más recomendable es contar con varias pruebas para asegurarse la confianza del juzgado.

Un buen abogado también colabora en la búsqueda de testigos, los cuales resultan claves para certificar el acoso laboral entre compañeros. En estos casos, se suele recurrir a otros colegas que declaran que la víctima sufría situaciones de hostigamiento.

La revisión psicológica, la presentación de una denuncia formal y el asesoramiento con profesionales experimentados también son factores esenciales para probar un acoso horizontal. El asesoramiento en todos estos pasos se puede encontrar en Tierno Centella, un bufete de abogados que destaca por su atención personalizada, su honestidad y su velocidad de respuesta.