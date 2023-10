Raúl Nogales recomienda algunos de los mejores libros de mitología griega para todos los lectores

La mitología griega ha tenido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y, especialmente, en la literatura. Las historias de los dioses y poderosos héroes griegos se han contado una y otra vez durante siglos y, hoy en día, continúan siendo motivo de emoción por cientos de lectores en todo el mundo.

Entre tantos relatos fascinantes que se han escrito de este género, escoger una sola obra puede ser una labor compleja para los apasionados por el mundo literario. En este sentido, Raúl Nogales, el reconocido escritor del libro A Orillas del Aqueronte, comparte un top de libros de mitología griega que no pueden dejarse de leer.

Selección de los mejores libros de mitología griega por Raúl Nogales Para la selección de los mejores textos de mitología griega, el escritor hace un viaje al pasado destacando las novelas más brillantes del género y, a su vez, aterriza en el presente para mencionar las propuestas más actuales que enaltece este tipo de arte literario occidental.

La primera novela que encabeza la lista es Américan Gods, escrita por Neil Gaiman. El texto se desarrolla como una mezcla entre la mitología griega con la cultura moderna estadounidense, en la que su protagonista se encuentra entre los dioses antiguos y los dioses modernos, representados como la tecnología y las redes sociales.

En cuanto a los libros de mitología griega para niños, recomienda Percy Jackson de Rick Diordan. De acuerdo a la percepción de Nogales, el mensaje que dejan los personajes de este relato tiene un impacto muy útil en la sociedad. Percy, hijo de Poseidón padecía de dislexia. Al igual que Hermes tenía TOC. No obstante, mientras se desarrolla la historia ellos demuestran que sus padecimientos no son impedimentos para lograr ningún propósito en la vida.

Otro de los libros recomendados por el autor es el reconocido poema: La Divina Comedia de Dante Alighieri, recomendada por quienes desean comprender a fondo las conversaciones internas de su protagonista con el bien y el mal. Por otra parte, dando un salto al presente, el autor incluye en el top a Elektra, la más emblemática obra de mitología griega de la autora Jennifer Saint.

Finalmente, dentro de la lista no deja de recomendar su más reciente obra A Orillas del Aqueronte. Inspirada en una historia real, el relato se pasea por un exquisito manejo de fantasía, intriga, historia y ficción contando la historia de un personaje que se pasea entre el bien y el mal y debe decidir qué camino tomar bajo un contexto épico, que ha logrado considerarse como la Ilíada del Siglo XXI.

La historia del autor Raúl Nogales es oriundo del barrio de Moratalaz, en Madrid. Su pasión innata por la literatura lo llevó a escribir su primer libro en el año 1996 llamado Lotus Notes 4x Guía de Instalación y Administración, convirtiéndose en un best-seller en España y diversos países de Latinoamérica. Entre el 2002 y el 2007 publicó sus primeras obras no técnicas, XY Mi Lado Femenino"y Cuando el tiempo se hace Arena.

Quince años después con más de 500.000 libros vendidos, retoma la escritura con A Orillas del Aqueronte, primer volumen de la trilogía Némesis que ha logrado considerarse como un éxito en el mercado literario.