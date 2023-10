Que el mantenimiento del barco no lleve a la ruina

Evitar que un 'sueño' se convierta en una pesadilla. Se deben considerar ciertos detalles antes de efectuar la compra.

¿Cuál es el coste anual de mantenimiento de un barco?

Inicialmente, los gastos anuales de mantenimiento de una embarcación de recreo dependerán de su manga, eslora, el puerto de atraque, su antigüedad y su estado al momento de la compra, en caso de optar por uno usado, entre otros factores.

En general, los barcos más nuevos presentan menos problemas.

Los primeros 5 años suelen no ser problemáticos. A partir de aquí, y hasta los 15 a 20 años, los costes de mantenimiento aumentan gradualmente según el uso y el cumplimiento de los mantenimientos habituales.

¿Cómo calcular el coste anual de mantenimiento de un barco nuevo y uno usado?

Un cálculo bastante certero implica considerar un 5/8 % del valor de compra de un barco nuevo de 45 pies para seguros, mantenimiento y atraque. Si el barco tiene entre 5 y 15 años, se calcula un 10/12 % del valor de compra anual, con un máximo del 15%.

Gastos de atraque Es preferible encontrar un atraque cercano al domicilio o de fácil acceso, Málaga-Ave-Madrid, por ejemplo.

El coste del amarre varía según la eslora y manga.

Por ejemplo, por un velero de 50 pies, se pagan unos 600 € a 800 € al mes. Por un velero de 45 pies, se pagan 500 € a 650 € al mes. Por un velero de 36 pies, se pagan unos 300 € a 450 € al mes.

Gastos en seguro El coste depende de la compañía de seguros contratada.

Seguro de responsabilidad civil: entre 1.000 € y 1.500 €.

Seguro SOV (seguro obligatorio del viajero): alrededor de 100 € al año.

Gastos de mantenimiento El mantenimiento anual de un barco varía según su eslora, manga y estado. Se pueden observar diferencias en el coste final.

Eslora de 40 pies (12 m): 4.500 €.

Eslora de 45 pies (13 m): 6.500 €.

Eslora de 50 pies (15 m): 8.500 €.

Estas cifras son aproximadas y corresponden a un "mantenimiento básico de embarcaciones". Hay costes adicionales, como la revisión exhaustiva del motor (aproximadamente cada 4.000 horas), cambio de velas (cada 3 a 5 años según el uso) y jarcia firme (cada 7 a 10 años según el fabricante).

Combustible El gasto de combustible es relativo, pero en promedio, un barco de 12 a 14 m de eslora consume alrededor de 5 litros por hora.

Consejos adicionales Es importante mover el barco; la inmovilidad puede aumentar el deterioro.

Es recomendable realizar un mantenimiento básico regular de la embarcación, como seguir las indicaciones del fabricante, mantener el motor, verificar los elementos de seguridad, inspeccionar los componentes no mecánicos y realizar la limpieza y el mantenimiento de la obra viva.

En esta etapa, el presupuesto tendrá un impacto en la decisión. Si es posible, es una ventaja. En caso contrario, no debe haber desánimo; hay diversas opciones disponibles. Se puede buscar asesoramiento para obtener más información. Quien quiera más detalles sobre embarcaciones de recreo, no debe dudar en contactar con Pasión Náutica.