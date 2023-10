Entrevista al CEO de Cosmocar, Jose Carlos Cosquiere

Recientemente, la industria automotriz se ha visto sometida a una constante transformación y evolución, la cual ha estado impulsada, generalmente, por el interés de proporcionar soluciones innovadoras para mejorar la experiencia de conducción de los usuarios y la eficacia de los vehículos.

En este contexto, la suspensión neumática se ha convertido en uno de los avances más notables, siendo Cosmocar uno de los principales referentes en este ámbito y en el sector de recambios automotrices, cuyo enfoque se ha mantenido en lograr la excelencia en la reconstrucción de piezas de suspensión neumática.

En una entrevista con el CEO de Cosmocar, Jose Carlos Cosquiere, se puede apreciar en mayor detalle el progreso de esta empresa y cómo ha trabajado para convertirse en un referente a nivel global en la industria automovilística.

¿Cuál fue la motivación tras de la creación de Cosmocar y cómo fueron los primeros pasos en la industria de suspensión mecánica?

Mi motivación principal fue la investigación de sistemas aún por descubrir dentro del mercado automovilístico, facilitando la adquisición de este tipo de sistemas a todos los profesionales del sector.

¿Cuáles han sido los principales logros de Cosmocar desde su fundación hasta la fecha?

Crear un equipo humano de 15 personas trabajando directamente en nuestra empresa; muchas otras trabajando de manera indirecta como distribuidores; y una cartera de más de 2.500 clientes a nivel nacional.

Aparte de estar construyendo unas nuevas instalaciones previstas para el 2026 con más de 2.500 Metros cuadrados, contando con un centro logístico propio para poder agilizar todos nuestros envíos y ser capaces de proporcionar un stock mayor a nuestros clientes.

¿Puedes darnos más detalles sobre los servicios de reconstrucción y venta de recambios que ofrece Cosmocar?

Ofrecemos las piezas de suspensión neumática totalmente reconstruidas en nuestras instalaciones de Málaga, trabajamos sobre piezas originales para poder ofrecer una reconstrucción/pieza muy duradera tal como si fuera nueva.

También en muchos modelos mejoramos las deficiencias que detectamos de algunas piezas con problemas en serie.

¿Qué valor añadido ha diferenciado todo este tiempo a Cosmocar en el mercado de la suspensión neumática y recambios de automóviles?

Ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico gratuito a todos nuestros clientes, también nos diferenciamos por ser humanos, es decir, intentamos dar soluciones siempre que podamos a nuestros clientes y ayudándoles en todo lo posible e incluso a veces, casi en lo imposible.

Otro de nuestros valores añadidos es que nuestra base principal es tener un stock permanente del 95 % de los modelos del mercado en nuestras instalaciones, por lo que los clientes pueden recibir la pieza en menos de 24 horas a cualquier punto de España.

¿Cómo prevéis el futuro de la suspensión neumática en la industria automotriz y cómo Cosmocar se mantendrá a la vanguardia de las innovaciones?

La suspensión neumática es un mercado que está al alza, por lo que prevemos que seguirá creciendo de manera progresiva en los próximos años, es por eso que nos estamos preparando, tanto en nuestras instalaciones que como ya he comentado antes, van a crecer de manera exponencial en un corto periodo de tiempo, como nuestro equipo tanto técnico como digital. Innovando con la mayor velocidad posible para poder ofrecer suspensiones para los modelos más modernos del mercado y preparándonos técnicamente para seguir dándole a nuestros clientes siempre el mejor servicio y calidad del mercado.

¿Cuál es la estrategia de expansión Cosmocar en Europa y América Latina?

Nos gustaría comenzar a vender fuera de Europa dentro de poco, ya que creemos que es un mercado que puede ofrecernos muchas posibilidades, así que haremos igual que en España, intentaremos crear centros de distribución tanto en Europa como Fuera para así poder llegar al mayor número de clientes posible con la mayor velocidad.

¿Cómo ha sido la respuesta de los clientes y la industria automotriz a los productos y servicios que ofrece la empresa?

Por el momento, todos nuestros clientes, o al menos el 95 %, están muy contentos, aceptando todos nuestros productos de una manera positiva, también les ayudamos a crecer como profesionales, ya que les ofrecemos todas nuestras herramientas para el día a día y que solo se dediquen a trabajar y no a buscar problemas. Supongo que la industria también nos lo agradecerá, ya que ofrecemos un producto muy sostenible y que colabora con el medio ambiente, por ejemplo en Francia cada vez más la industria apuesta por el mercado reacondicionado o reconstruido y esto es algo que en breve llegará a España.

¿Qué medidas tomáis para garantizar la calidad y la durabilidad de los productos reacondicionados que ofrece la empresa?

Intentamos trabajar siempre con los mismos fabricantes/Proveedores que han cumplido con nosotros desde el principio, ya que ofreciendo siempre los productos con la mejor calidad es la única forma que tenemos de garantizar a largo plazo nuestras piezas. Evidentemente, todas nuestras piezas pasan una por una un proceso muy exhaustivo de control de calidad con nuestras máquinas y técnicos especializados, emulando el funcionamiento en el vehículo. Incluso disponemos de una gama bastante amplia en nuestras instalaciones de vehículos para poder montar nuestras piezas antes de salir al mercado y poder garantizar su funcionamiento al 100 %.

¿Puedes proporcionar información sobre las garantías que ofrecen en sus productos y servicios, especialmente en relación con la durabilidad y la calidad?

La mayoría de nuestros productos de suspensión neumática son piezas reacondicionadas con base en piezas originales, ya que como he comentado antes apostamos por un futuro sostenible y esto es algo que hay que tener en cuenta en el futuro, aprovechamos todas las partes duras de las piezas pudiendo darles una segunda oportunidad de vida, pues son piezas que pueden durar miles de años. Por lo que garantizamos nuestros productos como si fuesen nuevos, con dos años de garantía, pero esto no quiere decir que a los dos años se rompan, somos una empresa que lleva casi 15 años en este sector y a día de hoy podemos decir que la mayoría de nuestros productos siguen funcionando desde el primer día que se vendieron, así que con esta contestación podéis imaginar la durabilidad de nuestros productos.

En definitiva, la historia de Cosmocar refleja el compromiso con la innovación y la calidad en el sector de la suspensión neumática. Los representantes de esta compañía han trabajado incansablemente para lograr convertir esta firma en una de las principales en el mercado nacional e internacional, logrando una sólida cartera de clientes satisfechos, cuya confianza se respalda en la calidad de sus productos y en su garantía de durabilidad.