Lanzamiento de locker o consignas inteligentes, de la mano de Scan and Buy

Un 40 % de los españoles realiza compras a través de internet de manera habitual, según indica un estudio realizado por Consejo Económico y Social (CES). Esto indica que este tipo de comercio se está expandiendo y año a año va superando distintas barreras.

En este sentido, la implementación de un locker o consigna inteligente permite establecer un punto de recogida cómodo para aquellos clientes que no se encuentran en sus hogares. Para ello, es posible recurrir a los servicios de la empresa Scan and Buy, que se especializa en el desarrollo de software para tiendas físicas que pueden funcionar sin operadores humanos. Además, estos sistemas resultan apropiados para el guardado de maletas.

¿Cuáles son las ventajas del uso de lockers inteligentes? Una de las ventajas más notables de utilizar lockers inteligentes es la conveniencia que ofrecen a los usuarios que no están en casa durante el horario de entrega de los paquetes. Esto elimina la preocupación de perder un pedido o tener que programar una entrega en un horario específico, favoreciendo las ventas.

A su vez, para las tiendas online la integración de sistemas de entrega a través de consignas inteligentes supone ofrecer un servicio adicional que puede marcar la diferencia en la decisión de compra de los usuarios. Además, estas taquillas pueden ayudar a reducir los costos de logística y mejorar la eficiencia de la entrega, lo que beneficia tanto a los comercios como a los usuarios.

Por lo general, los lockers inteligentes no se limitan a un tamaño único, ya que son modulares y se adaptan a una amplia variedad de paquetes. En cuanto a su funcionamiento, con el software de Scan and Buy es posible leer códigos de barras, códigos QR o permitir la introducción manual de referencias para abrirlos y cerrarlos.

¿Cuáles son los usos posibles de las consignas inteligentes? Además de servir como punto de recogida de productos que se compran online, estos dispositivos permiten múltiples usos. Por ejemplo, en la industria de la hostelería se pueden emplear para una gestión eficiente de llaves de habitaciones y unidades de alojamiento en alquiler. En estos casos, los clientes pueden recoger y devolver las llaves cómodamente, agilizando el proceso de registro y check-out.

Además, en algunos países de Europa, supermercados y grandes almacenes han implementado el sistema de compra click and car, que permite a los clientes realizar compras a través de internet y recoger sus pedidos directamente en la tienda, utilizando lockers ubicados en el área de estacionamiento. Esta opción ahorra tiempo y facilita la recogida de comestibles y otros productos. Por otro lado, las consignas inteligentes pueden utilizarse como un método seguro y temporal de almacenamiento en una amplia variedad de situaciones.

Con el software creado por Scan and Buy es posible disponer de un locker inteligente para ofrecer un mejor servicio a clientes de supermercados, tiendas online y otros negocios.