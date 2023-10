Todo sobre la galería de arte de Lorena Martín

En los últimos años, el panorama del arte contemporáneo ha experimentado una especie de florecimiento gracias a múltiples artistas emergentes. Esto ha permitido que este sector adquiera un mayor reconocimiento por parte de los amantes del arte alrededor del mundo.

En este contexto, Lorena Martín, fundadora y directora de Hilos de Marte, se ha convertido en una figura destacada en el ámbito del arte, debido a la combinación de talento con la implementación de una técnica propia patentada en la que involucra pinturas, alfileres e hilos sobre lienzos de tela para expresar, mediante el arte, su filosofía de conexión personal e interpersonal.

Su galería de arte se ha convertido en el espacio donde las creaciones de la artista mexicana cobran vida. En este espacio, los amantes del arte pueden disfrutar de una amplia gama de colecciones y además, experimentar las distintas emociones que inspira cada una de las obras. El trabajo de Lorena Martín se ha enfocado no solo en proporcionar obras de artes auténticas, sino también proyectar elementos que puedan aportar luz y sensibilizar la vida de las personas.

La definición de una técnica y huella artística Hilos de Marte es la marca que Lorena Martín imprime en sus obras, en las cuales hace uso de detalles de hilo multicromáticos como parte de su sello creativo profesional. El nombre de esta galería de arte es lo que define la técnica y la huella que la artista mexicana ha mantenido desde el 2016 con la fundación de este espacio. Asimismo, la esencia sobre la cual se ha desarrollado el lugar para Lorena Martín, es dejar que sus pensamientos o sentimientos sean expresados mediante el arte y su pasión por ella.

El desempeño artístico de esta creadora también se fundamenta en un continuo proceso de lectura, preparación profesional y el constante cuestionamiento de las diferentes técnicas que se utilizan en la actualidad en el mundo del arte. Todo este conjunto de elementos han servido de inspiración y motivación diaria para lograr conectar consigo misma y con muchas otras personas a través de las manifestaciones artísticas en sus cuadros.

Otro aspecto clave detrás de la galería de arte de Lorena Martín es la intención de concretar una fundación de apoyo para personas con problemas de salud que carezcan de medios económicos. Un elemento emocional que puede asociarse a la pérdida física de su madre cuando la artista tenía solo cuatro años de edad, suceso que transformó su vida completamente y le ha permitido transitar por distintas experiencias que sirvieron de impulso para explorar su creatividad y pasión por el mundo del arte, el diseño, la moda y la arquitectura.

Más allá de una forma de expresión artística, las creaciones de Lorena Martín sirven de vehículo para comunicar la interconexión que existe entre las cosas. Gracias a la combinación de elementos visuales y táctiles, esta artista plasma en sus obras conceptos abstractos y literales vinculados a distintos momentos de la existencia. En ese sentido, sus cuadros son conocidos por estar inspirados en explorar las diferentes conexiones entre los seres humanos.

En su técnica, los hilos y la pintura se convierten en narradores silenciosos de historias emocionales y conceptuales, lo cual representa un arte único y auténtico, que manifiesta no solo su creatividad, sino también una ventana para conectar al espectador con profundas emociones y reflexiones.

Un momento de autodescubrimiento e introspección Desde la descripción de la artista, Hilos de Marte nace de un momento de introspección y autodescubrimiento, lo cual hizo posible que sus manos y emociones pudieran manifestarse en el lienzo. La filosofía de conexión dentro de su galería de arte, guarda la esencia de una conexión entre el alma de la artista y el lienzo, un diálogo que trasciende de las palabras y que le permite generar una conexión cargada de emociones en quienes disfrutan de sus obras.

En ese sentido, la importancia de la conexión emocional para la artista no solo motiva su proceso creativo, sino que, además, le permite desarrollar cuadros que puedan tocar lo más profundo de la fibra humana.

Muestra de lo anterior son Rompiendo Barreras o Libertad de Expresión, dos de sus obras más representativas y con significados muy personales para su creadora. También destaca Sin necesidad de ver para sentir, un cuadro elaborado completamente con los ojos vendados y dejando que la música direccionara todo el proceso creativo.

En definitiva, Hilos de Marte supone una nueva perspectiva de la pintura convencional que permite establecer una conexión entre el arte y las emociones humanas, lo cual puede resultar altamente valioso en un entorno cada vez más influenciado por la tecnología y los cambios vertiginosos.

En la página web de esta galería de arte es posible visualizar el catálogo completo de obras de la artista Lorena Martín.