The Bubble Club; el nuevo y exclusivo club social y deportivo que está causando sensación en Sant Antoni

Este sábado 23 de septiembre ha tenido lugar la presentación del nuevo espacio deportivo The Bubble Club.

Desde las 18.00 horas hasta las 21.00 horas, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de forma gratuita de las modernas pistas de pádel y tenis del club, que cuentan con las instalaciones más avanzadas y los estándares más altos de calidad en su diseño.

Pero eso no fue todo, a las 20.30 horas se celebró un cóctel para todos los invitados. Este nuevo club deportivo cuenta con instalaciones de primer nivel, diseñadas para satisfacer las necesidades de los amantes del deporte y la vida social. Sus modernas pistas de pádel y tenis ofrecen una experiencia única, mientras que su club social es el lugar perfecto para relajarse y socializar después de una intensa jornada deportiva. Este cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados que ofrecen clases y entrenamientos personalizados para todos los niveles.

Ya sea un principiante o un jugador experimentado, en este club se encontrará todo lo que se necesita para mejorar las habilidades y disfrutar al máximo de la pasión por el deporte. Además, dispone de una amplia gama de servicios que incluye sala masajes, un gimnasio y espacios de entretenimiento diseñados para satisfacer las necesidades de los socios más exigentes.

A lo largo del año se celebrarán eventos exclusivos, torneos deportivos y actividades culturales.

Con su enfoque en la excelencia y el estilo de vida activo, "The Bubble Club" está listo para convertirse en el lugar de referencia para aquellos que buscan lo mejor en deporte, relajación y socialización en Ibiza.