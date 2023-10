Helpers Speakers presentó 'Escuela de Conferenciantes' y fue todo un éxito

El pasado 27 de octubre tuvo lugar en la Fundación Cofares la presentación del libro “Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito” publicado por Manuel Pimentel y la editorial Almuzara (dentro de la sección “Manuales de Economía y Empresa”) El libro acaba de salir y ya es todo un fenómeno de ventas.

Los autores son Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, fundadores de Helpers Speakers, la agencia de representación de conferenciantes referente del mercado y de la Escuela de Conferenciantes (donde se imparten cursos presenciales en Madrid). Ambos vienen del mundo de la empresa -ocupando posiciones directivas- y conocen muy bien el entorno corporativo.

Con la generosidad que les caracteriza, anunciaron que “no venían a hablar de su libro” y el evento se convirtió en un desfile de primerísimas figuras de la oratoria, ya que estuvieron arropados por muchos de los “Helpers” (Manuel Pimentel incluido).

Pedro García Aguado, Paul Montiel “El Hombre de Titanio”, Luis Pasamontes, Íñigo Sáenz de Urturi “El Mago de la Comunicación”, María Fernández Coach, Julio de la Iglesia, Ángel Rielo, Pedro Mújica experto en Metaverso e IA, Alfonso y Christian formadores de Ventas… y muchos otros más acompañaron a Raquel y Jesús en el escenario.

Pero, sin duda, si hubo alguien que destacó, fue William Kikanae, el líder de la tribu de los masái, venido directamente desde el corazón de Kenia. No dejó indiferente a nadie. Expuso el proyecto solidario de ADCAM que dirige en el Masái Mara junto a Rosa Escandell, una escuela y un eco lodge (Sawa Mara) cuyos beneficios revierten directamente en la educación de su tribu y el empoderamiento de la mujer masái.

Los beneficios de la venta del libro iban destinados a la propia Fundación Cofares (el programa Sanamos) con Juan Jorge Poveda a la cabeza. Además, estuvo presente la Fundación ADCAM del propio William Kikanae -con un puesto de artesanía masái- y la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que Helpers Speakers colabora. Como dicen ellos menos bla y más corazón.

Si algo quedó claro, es que un libro de oratoria no tiene por qué ser aburrido. En sus páginas se pueden encontrar muchos tips y consejos, tratados desde un prisma certero e irónico con el que se escapará más de una carcajada. Está dirigido a cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades comunicativas, especialmente a directivos, cada vez más demandados en mesas redondas y eventos para representar a sus empresas. También a coaches, deportistas, emprendedores y demás personas que quieran profesionalizar su faceta de conferenciante.

Los autores insisten en que saber expresarse correctamente es la mejor tarjeta de presentación y una herramienta imprescindible en el día a día. No es una habilidad natural: se aprende, se ensaya y se entrena. Como los propios escritores comentan, “el mundo de los conferenciantes es un campo en el que se necesita profesionalizar aún, plagado de personajes de relumbrón que saben cómo pero no qué, y profesionales que saben qué pero no cómo.

Este es el segundo libro para la pareja, ya sorprendieron el año pasado con “Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo”, una revisión de la gesta con las gafas del presente absolutamente magistral, ya que se relaciona con conceptos de empresa y resulta adictivo. No en vano, Raquel es historiadora y hay muchos meses de documentación detrás y mucha pasión.

Cada vez más personas disfrutan hablando en público, todas las personas pueden ser uno de ellos, ¡solo tienen que sacar al conferenciante que llevan dentro! No hay que dudarlo más y empezar a transformar la vida con el poder de la palabra.