La escuela de música La Clave y su curso gratis de batucada

La batucada se ha convertido en una actividad que cada día suma más adeptos, no solo porque resulta sumamente entretenida, sino también porque constituye una manera diferente y muy efectiva de aprender a tocar instrumentos de percusión.

Cuando se habla de batucada, se hace referencia a un tipo de ritmo brasileño que, al estar fuertemente influenciado por ritmos africanos, incorpora mucha percusión con un estilo acelerado, apasionado y repetitivo. La escuela de música La Clave, que además se dedica a la difusión cultural, está ofreciendo ahora mismo un curso de batucada gratis. La formación está dirigida a todas aquellas personas que deseen descubrir el arte que hay detrás de este interesante ritmo musical.

Curso gratis de batucada, por la escuela de música La Clave Como se mencionó anteriormente, la batucada es un ritmo brasileño de marca influencia africana, que por lo general está interpretada por un conjunto, al cual se le conoce como bloco. Lo interesante de todo esto es que el centro de enseñanza musical y formación cultural llamado La Clave, está ofreciendo un curso gratuito de batucada facilitando a las personas el acceso a instrumentos de primeras marcas. Se trata de una oportunidad única ofrecida por esta escuela, considerando que esta formación en particular antes tenía un costo determinado mensual, pero ahora está disponible para todos por 0 euros, y ya es posible matricularse desde el sitio web oficial de la escuela. El objetivo es fomentar la ayuda, el respeto y conocimiento del grupo mediante esta formación de percusionistas. Al mismo tiempo, se promueve la batucada como una manera de liberar tensiones y frustraciones, dada la manera en como se tocan los instrumentos de percusión en este particular ritmo musical.

¿Cuáles son las ventajas de saber tocar batucada? En realidad, el aprender a tocar instrumentos de percusión es capaz de ofrecer una serie de beneficios importantes a nivel físico, mental y emocional. Pero en el caso de la batucada, al ser un ritmo que se caracteriza por la visceralidad que implica tocarlo, hace que estas ventajas se potencien aún más. Entre los beneficios más destacados se encuentra, por ejemplo, la reducción del estrés, el mejoramiento de la memoria, el desarrollo perceptivo y, por supuesto, la quema de calorías. Pero quizás una de las ventajas más importantes, es que ayuda al desarrollo social y emocional, ya que, entre otras cosas, es necesario trabajar en equipo para alcanzar el ritmo perfecto.

Para matricularse en el curso gratis de batucada de la escuela La Clave, solo hay que ingresar a su sitio web y entrar en el apartado de este curso. Allí se encuentra toda la información acerca de esta formación, junto con los enlaces necesarios para inscribirse.