EcoMil, bebidas vegetales sin azúcares para cuidar de la salud y del planeta

Todo el sabor y las propiedades de los frutos secos, el coco, semillas, cereales y otros ingredientes naturales pueden transformarse en una deliciosa bebida sin azúcar que ayuda a mantener la buena salud y también a contribuir con un estilo de vida que protege la vida animal. Durante más de 30 años, la marca española EcoMil se ha especializado en preparar estas leches vegetales, siendo pionera en Europa al fabricar y comercializar leche de almendra en polvo y líquida en envase Tetra Brik. Hoy, es un negocio de referencia en su sector, con exportación de su amplia variedad de opciones a más de 50 países.

Sobre la agricultura ecológica EcoMil se caracteriza por el desarrollo de productos cuyos ingredientes provienen de agricultura ecológica. Cada propuesta es una alternativa a la leche de vaca o de cabra, y cumple con el objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales de dietas vegetarianas o veganas. Por lo tanto, las bebidas no contienen lactosa ni otros componentes de origen animal.

Al acceder a la página web, los consumidores pueden conocer las características de unos 60 productos. Las bebidas sin azúcar EcoMil pueden ser consumidas a cualquier hora del día, frías o calientes, no solo con café o té, o ser utilizadas en recetas como salsas, cremas, pasteles y bizcochos.

Todos los ingredientes utilizados en las bebidas vegetales son certificados Bio. Entre la gran variedad de estos componentes se encuentran la tradicional almendra, el coco, la avena, el arroz, quinoa, chufa, soja, frutos secos como nuez, avellana, castaña, además de sésamo, chía, entre otras semillas.

Productos estrella Una de las bebidas más solicitadas por los clientes de EcoMil es la leche de almendra líquida proteína Bio, sin azúcares ni gluten, en presentación de un litro y envase de larga duración. El producto contiene agua, almendras españolas de primera calidad, incluida la variedad Marcona. Un plus en la elaboración de esta bebida es que no se utilizan disolventes para quitar la piel de las almendras, ya que se eliminan con un proceso de remojado en agua, para pasar al cepillado mecánico.

La leche de coco sin azúcares Bio EcoMil, en su presentación Tetra Brik de 500 ml, destaca por la pureza de sus ingredientes y su versatilidad en todo tipo de preparaciones, al ser libre de lactosa, azúcares y gluten. Las versiones Nature Keto Bio de EcoMil son otro logro en sabor y calidad de esta marca, al ser bajas en carbohidratos, ideales para dietas cetogénicas.

La presentación pionera de EcoMil es la leche de almendra en polvo, sin azúcares añadidos, Instant Bio, de 400 gramos. La bebida se prepara con solo disolver de dos a tres cucharadas en un vaso de agua fría o caliente, para obtener una deliciosa leche ecológica.

Otras versiones de bebidas sin azúcar, además de natas vegetales para cocinar, están disponibles en el stock de la marca, que se puede conseguir en herbolarios y tiendas de productos naturales, con la calidad insuperable de EcoMil.