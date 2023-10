Una protección esencial para profesionales de la salud, el seguro de responsabilidad civil médica

La responsabilidad civil médica es un tema fundamental en el ámbito legal chileno y el seguro de responsabilidad civil médica se presenta como una herramienta esencial para garantizar la protección financiera de los profesionales de la salud en caso de posibles demandas.

Responsabilidad civil médica en Chile En el marco del Código Civil chileno, la responsabilidad civil es un principio general que establece la obligación de resarcir o indemnizar cualquier daño o perjuicio causado a otro. Este principio se encuentra respaldado en el artículo 2314 del Código Civil chileno, que establece la obligación de indemnizar los daños causados por delitos o cuasidelitos, independientemente de las sanciones legales que se impongan. A partir de este principio, el Código Civil chileno desarrolla un sistema de responsabilidad extracontractual, conocida como responsabilidad aquiliana, que regula los daños causados por actos que no están relacionados con contratos.

En este contexto, la responsabilidad médica se refiere a la obligación que tienen los médicos de responder por los daños causados a terceros como resultado de sus acciones u omisiones negligentes durante el ejercicio de su profesión. Esta responsabilidad puede tener su origen tanto en el incumplimiento de un contrato como en actos que causen daño fuera de un acuerdo contractual.

El seguro de responsabilidad civil médica El seguro de Responsabilidad Civil Médica es una herramienta crucial para los profesionales de la salud en Chile. Este tipo de seguro cubre la responsabilidad civil extracontractual por daños corporales y patrimoniales a terceros que resulten de negligencia o errores durante la prestación de consultas, tratamientos y cirugías. Además, el seguro incluye la cobertura de gastos de defensa, como los honorarios de abogados, incluso en casos de reclamos infundados, así como las indemnizaciones derivadas de un siniestro.

Es importante destacar que existen diversas opciones de monto asegurado, y hasta un 20 % de la cobertura puede estar destinado a gastos de defensa penal. Esto proporciona a los profesionales de la salud la tranquilidad de saber que están protegidos en caso de enfrentar demandas legales.

Diversidad de Profesionales Cubiertos El seguro de Responsabilidad Civil Médica no es exclusivo para médicos, sino que abarca a una amplia gama de profesionales de la salud, incluyendo enfermeras, tecnólogos médicos, kinesiólogos, obstetras, farmacéuticos e, incluso, médicos veterinarios. A menudo, las clínicas y establecimientos de salud exigen que todos sus trabajadores en el área de salud cuenten con este seguro. Aunque es una opción voluntaria para los profesionales, es altamente recomendable asegurarse de contar con la póliza y el certificado de pago, ya que esto garantiza que no quedarán desprotegidos en situaciones legales complejas.

El seguro de Responsabilidad Civil Médica desempeña un papel crucial en la protección financiera de los profesionales de la salud en Chile. Este tipo de seguro ofrece cobertura tanto para casos de responsabilidad contractual como extracontractual, brindando seguridad y tranquilidad a quienes ejercen en el campo de la medicina y disciplinas relacionadas. Ante la creciente importancia de la responsabilidad legal en el ámbito médico, contar con esta protección se ha convertido en una medida esencial para salvaguardar los intereses y la integridad de los profesionales de la salud. En EQUOS Seguros, entienden la importancia de esta cobertura y están comprometidos en brindar la mejor protección para la seguridad y tranquilidad.