¿Cómo hacer una reclamación de la cuarta falcidia? La ayuda de Abogados Herencias Barcelona

Con el objetivo de proteger los derechos del heredero, limitando las facultades del testador, la cuarta falcidia es una figura jurídica enmarcada en el artículo 427.40 del Código Civil de Cataluña que garantiza una cuota mínima hereditaria cuando los bienes de una herencia se encuentran repartidos en más de tres cuartas partes en legados.

Reclamación de la cuarta falcidia La cuarta falcidia, también conocida como cuota mínima hereditaria, es el derecho establecido en el Código Civil de Cataluña, a través del cual el heredero debe percibir una cuarta parte de la masa hereditaria que conforma la herencia. De este modo, el testador no puede ordenar legados que superen las tres cuartas partes de bienes de la herencia, ya que, en dicho caso, el heredero perjudicado puede solicitar la reducción de estos hasta que se le garantice el derecho a la cuota mínima hereditaria.

En este marco, todos los herederos tienen el derecho a reclamar la cuarta falcidia, por lo que cada uno puede retener su respectiva cuarta parte en el activo hereditario, aunque todos los legados sumados no superen las tres cuartas partes.

Para realizar el reclamo de la cuota mínima hereditaria, es recomendable solicitar los servicios de un abogado experto en herencias en Barcelona, ya que estos profesionales conocen en profundidad los requisitos y plazos que se deben cumplir.

Calcular el importe de la cuarta falcidia Para determinar el importe de la cuarta falcidia es necesario considerar todos los bienes del caudal relicto que conforman el activo hereditario, desde los bienes y derechos del testador dispuestos en los legados, hasta los créditos del causante contra el heredero, pasando por los créditos extinguidos en virtud de legados de liberación o perdón de una deuda.

Al mismo tiempo, se deben tener en cuenta el pasivo hereditario, el cual implica la deducción de las deudas de la herencia, los gastos de última enfermedad y de entierro o incineración del causante, así como el importe de las legítimas.

Por su parte, para el cálculo de la cuarta falcidia también se deben imputar las adquisiciones que el heredero adquiere “mortis causa” y, en caso de no existir patrimonio suficiente en la herencia, el heredero puede solicitar la reducción de los legados.

