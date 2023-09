Cobrar con tarjeta, una solución segura, gracias a PAYbyCALL

En la actualidad, los pagos desde el móvil representan una de las cualidades más valoradas por los consumidores en distintos tipos de negocios.

Es por ello que cada vez más empresas buscan implementar una aplicación para cobrar con tarjeta mediante el móvil, y así brindar una mejor experiencia para sus clientes.

Sin embargo, encontrar un aplicativo seguro, eficiente y adaptable puede ser difícil para muchas empresas, en especial cuando no conocen mucho sobre sus funciones. Ante estas situaciones, una de las mejores alternativas es PAYbyCALL, un sistema capaz de adaptarse a las necesidades de cobro de cualquier tipo de negocio.

Un sistema de cobro telefónico seguro, adaptable a todo tipo de negocios PAYbyCALL es un servicio profesional que permite a los negocios cobrar con tarjeta de crédito o débito, a través de un sistema de pago seguro telefónico. Este sistema funciona por medio de una llamada telefónica, con la cual, el cliente puede realizar transacciones con su tarjeta bancaria. El proceso es totalmente automático, sin ninguna intervención humana, y cuenta con una certificación de seguridad PCI-DSS de nivel 1. Esto garantiza el cumplimiento de todas las medidas normativas en cuanto a seguridad, lo que brinda a los usuarios la tranquilidad de que sus datos están totalmente protegidos.

Si bien el usuario debe introducir los datos de su tarjeta a través del teclado numérico del móvil, esta información no se almacena en ningún momento, sino que se envían al banco correspondiente mediante una petición segura. Posteriormente, la entidad bancaria devuelve la autorización para efectuar el cargo, con lo que la transacción queda completada. Además, la tecnología de esta plataforma es altamente versátil, por lo que se puede implementar bajo diversas modalidades y adaptar a empresas de todo tipo de sectores o modelos de negocio, para satisfacer sus necesidades de cobro.

Las ventajas que representa PAYbyCALL y sus funciones de cobro Utilizar una aplicación para cobrar con tarjeta mediante el móvil, en general, representa mayores ingresos para el negocio. Al añadir esta modalidad de pago, se incrementan las posibilidades de cobro, lo que mejora, a su vez, la rentabilidad de la empresa.

Sin embargo, PAYbyCALL ofrece algunas ventajas adicionales, como la posibilidad de personalizar varios aspectos en el funcionamiento del sistema, como el idioma utilizado en las comunicaciones, los mensajes de los audios, la redirección de la llamada a un determinado destino al finalizar la transacción, etc. De este modo, la aplicación se puede adaptar a las características del tipo de servicio deseado.

Además de ello, su sistema automatizado, con estándares de seguridad certificados, evita los riesgos de compartir los datos de la tarjeta con un agente telefónico que los recoge de forma manual. Todo esto aporta un sistema de cobro confiable, sencillo y eficaz, que permite mejorar la reputación de las empresas y, al mismo tiempo, brindar a los clientes una mejor experiencia.