Aduanas en Madrid, con Plaza Forwarding

Si bien Madrid no posee un puerto marítimo, lo cierto es que la capital española es una muy importante plaza aduanera, a través de la cual se canaliza por vía terrestre y aérea un gran volumen de despachos, tanto de importación como de exportación.

En este sentido, si una empresa desea exportar o importar mercancía, es necesario que cumpla con algunos requisitos y realice una serie de trámites para obtener la documentación necesaria.

Aunque el proceso puede parecer complicado, hoy en día, existen operadores logísticos especializados como Plaza Forwarding. Esta compañía, con más de 25 años de trayectoria en el sector, puede ofrecer toda la ayuda necesaria en lo que respecta a aduanas en Madrid.

¿Cómo son las aduanas en Madrid? Una aduana es específicamente un ente público cuya función principal consiste en registrar todos los bienes importados y exportados en un país determinado. Es por eso que las aduanas se encuentran en puntos estratégicos, como por ejemplo puertos, aeropuertos, fronteras, terminales ferroviarios, etc. Dicho en otras palabras, es una entidad que gestiona las operaciones de comercio exterior, tanto de salida como, de entrada, además de encargarse de cobrar los impuestos que establezca la ley de dicho país.

Actualmente, en España, hay tres tipos de aduanas: la marítima, la aérea y la terrestre. Como se mencionó anteriormente, en Madrid, solo existen aduanas terrestres y aéreas, dada su ubicación geográfica, pero es de las más importantes de España y una de las que gestiona mayor volumen de despachos en todo el país. Para cualquier empresa que desee exportar o importar, el documento más importante y de hecho indispensable, es el despacho de aduanas. En el caso de Madrid, este debe presentarse ante la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid.

Expertos en aduanas Plaza Forwarding es un operador logístico que entre los servicios que ofrece se encuentra la representación aduanera. De hecho, cuentan con un gran equipo de profesionales en aduanas, que se encargan de ofrecer asesoramiento especializado y personalizado según la necesidad del cliente, para cada caso.

Ellos están siempre a disposición para todo lo relacionado con este proceso, desde la preparación o el borrador del envío, durante el desarrollo del mismo, y hasta su finalización. Incluso ofrecen asistencia a posteriori, en caso de cualquier trámite aduanero que solicite, requerimiento de la propia aduana o del cliente. Pero, además de eso, hay que destacar que Plaza Forwarding es un Operador Económico Autorizado, lo que le permite otorgar ciertas ventajas a sus clientes en sus operaciones. Estas son, por ejemplo, mayor agilidad en despachos aduaneros, nacionalización de mercancía, menor porcentaje de circuitos rojos, entre otros.

En conclusión, esta compañía puede ser el aliado ideal en todo lo que tiene que ver con procesos aduaneros, dadas todas las ventajas y facilidades que ofrece. Con su ayuda, las empresas podrán beneficiarse de los recursos que las aduanas en Madrid ponen a su disposición y que muchas veces, por desconocimiento, no logran conocer.