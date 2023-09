Depilación láser Las Palmas, de la mano de los especialistas de IKIGAI

La depilación láser es un procedimiento mediante el cual se elimina el vello corporal aplicando una emisión lumínica sobre su raíz o folículo piloso. Este folículo es eliminado gracias a la acción del calor intenso, sin afectar la piel que le circunda. Es considerado un tratamiento estético eficaz y seguro.

Para la depilación láser Las Palmas, uno de los sitios especializados es la clínica IKIGAI. Es un centro de dermatología, medicina estética y cirugía plástica catalogado como uno de los mejores en las Islas Canarias. Cuentan con un equipo altamente cualificado en esta técnica.

Depilación láser con láser de diodo en Las Palmas Los representantes de este centro especializado explican que la metodología de depilación láser de diodo trabaja con 3 longitudes de onda distintas. Su modo de aplicación es totalmente personalizado, por lo que el número de sesiones necesarias dependerá de varios factores. En IKIGAI mencionan entre otros, el fototipo de piel, el grosor del vello, su color y la zona a depilar.

Una vez diagnosticada la valoración se diseña el tratamiento y al término del mismo, la persona se verá libre de vellos de forma permanente. Los portavoces de esta clínica estética aseguran que, debido a su efectividad, es uno de los procedimientos con láser más demandados en la actualidad. La tecnología que utilizan en este centro estético de Las Palmas es Primelase HR.

Sostienen que este tipo de depilación láser es prácticamente indolora. Algunos pacientes manifiestan sentir una pequeña molestia generada por el calor, sin embargo, esta suele pasar al poco tiempo. También existe la posibilidad de que, al finalizar las sesiones, el paciente experimente enrojecimiento o hinchazón. Esos efectos se pueden remediar rápidamente con un apósito frío sobre la zona tratada.

Antes y después de la depilación láser Los expertos de la clínica IKIGAI recomiendan que los pacientes que se vayan a someter a este tratamiento eviten exponerse al sol. La misma precaución debe tomarse en cuenta al finalizar cada sesión, ya que la piel se encuentra muy sensible y puede resultar contraproducente. Manifiestan que tampoco se deben usar otros procedimientos de depilación como pinzas o ceras.

Aunque es un método seguro, no es prudente su aplicación en mujeres embarazadas o que estén amamantando a sus hijos. Los especialistas de IKIGAI manifiestan que la revisión médica antes de este tratamiento es crucial en personas con algunas enfermedades cutáneas. Este consejo es también para pacientes que estén aplicándose algún tratamiento.

Salvo estas excepciones, esta técnica de depilación láser en Las Palmas es apta para cualquier persona. Asimismo, lo es para los que no deseen seguir utilizando cremas o ceras para retirarse el vello corporal.