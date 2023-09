¿Cómo controlar los celos y la desconfianza?, por Silvia Fonseca Pino

Los celos son respuestas emocionales que surgen cuando un individuo considera que su pareja puede engañarlo y que existe la posibilidad de perderla.

Este tipo de respuestas emocionales llegan a ser patológicas cuando la persona invierte una cantidad considerable de su tiempo diario en encontrar pruebas sobre infidelidad, mentiras y engaños.

¿Cómo determinar si existe o no un problema de celos? El primer paso para aprender cómo controlar los celos y la desconfianza es admitir que se tiene un descontrol de ello. Por esta razón, es importante que las personas aprendan a detectar cuándo algo va mal en sí mismos o en su pareja con respecto a la desconfianza y los celos a desmedida. Un primer punto clave para dicha detección es notar si existe una actitud controladora, es decir, controlar a qué hora sale la persona, cómo debe vestirse, qué palabras usar, etc. Aislar a la pareja de la sociedad también es una señal de que existen celos descontrolados y una desconfianza fuera de lo normal. Por lo general, esta sensación de aislar al ser querido es para evitar que pueda encariñarse con otra persona y tomar la decisión de terminar la relación. Invadir la privacidad con frecuencia en busca de pruebas es otra señal de la existencia de celos patológicos. Esto implica vigilar, preguntar a amigos o familiares por las relaciones de esa persona, revisar el teléfono, correos y redes sociales sin consentimiento, entre otros.

Controlar los celos de pareja Existen diferentes acciones, comportamientos y pensamientos que una persona puede adoptar para aprender cómo controlar los celos y la desconfianza. El primer paso como ha sido mencionado anteriormente es reconocer que se tiene un problema de celos. Una vez hecho esto es fundamental construir y desarrollar la autoconfianza, ya que los celos surgen en gran parte por el temor de ser abandonados, estar solos o no ser considerados lo suficiente para ser amados. Parte de esta confianza en sí mismos se genera dando importancia y aceptación a los sentimientos, pensamientos, expresiones, metas y sueños propios. De igual manera, las personas deben sentir la confianza de que pueden asimilar y enfrentar un problema real de abandono o de engaño. Es importante enfrentar ese miedo que paraliza e incita a buscar con desespero pruebas de engaño e infidelidad.

