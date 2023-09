Una esperanza para el paciente con dolor crónico, KLINIK PM

Una de las enfermedades más infratratadas e infravaloradas en el país es el dolor crónico, una afección que afecta a uno de cada seis españoles (un 18 % de la población).

A pesar de los avances en la medicina y la atención médica, muchos pacientes continúan luchando por encontrar alternativas que les permitan gestionar su dolor de manera efectiva y mejorar su calidad de vida.

El dolor crónico se define como una afección persistente que dura más de tres meses, y a menudo es causado por enfermedades como la artritis, la fibromialgia, las lesiones en la médula espinal o incluso por razones desconocidas. Aunque no siempre es visible a simple vista, su impacto en la vida de quienes lo padecen es profundo y debilitante.

Uno de los desafíos más significativos que enfrentan los pacientes con dolor crónico en España es la falta de acceso a un tratamiento adecuado. Muchos de ellos se ven atrapados en un ciclo de visitas médicas, tratamientos ineficaces, exceso de medicación y, en última instancia, la desesperación. La falta de comprensión y concienciación sobre esta enfermedad también contribuye al infratratamiento, ya que a menudo se malinterpreta como una queja sin fundamento.

La propuesta de KLINIK PM para el paciente con dolor crónico: sin cirugía, sin exceso de medicación En el corazón de la provincia de Alicante, emerge un faro de esperanza para aquellos que han estado atrapados en un interminable ciclo de dolor crónico. KLINIK PM, una clínica especializada en traumatología, tratamiento del dolor y medicina deportiva, se ha convertido en un referente en la búsqueda de soluciones efectivas para quienes luchan contra el dolor constante.

Con múltiples centros ya operativos en la provincia de Alicante y la visión audaz de abrir una de las clínicas de referencia más grandes de Europa en tratamiento del dolor y traumatología conservadora, KLINIK PM se encuentra en una misión decidida a cambiar la narrativa del dolor crónico.

Este centro monográfico, con sus impresionantes 3.000 metros cuadrados de superficie, está equipado con la tecnología médica más avanzada, incluyendo equipos de resonancia, TAC, cuatro quirófanos, radiología convencional, gimnasio, etc.

Lo que diferencia a KLINIK PM de otros centros y profesionales que abordan el dolor y las enfermedades musculoesqueléticas es su enfoque conservador e innovador. Aquí, priorizan alternativas no invasivas antes de considerar intervenciones quirúrgicas, reduciendo además el uso excesivo de medicamentos en sus tratamientos, habituales en las unidades de dolor clásicas.

En esta clínica del dolor en Alicante, los pacientes reciben una atención médica integral y un enfoque multidisciplinario para el manejo de su enfermedad. Esto incluye acceso a terapias físicas, infiltraciones, terapia ocupacional, psicoterapia, fisioterapia, nutrición, podología y opciones farmacológicas adecuadas, entre otras muchas opciones de tratamiento.

La visión del Dr. Pablo Martínez, director médico y fundador de KLINIK PM El Dr. Pablo Martínez, director médico de KLINIK PM, es un líder visionario en el campo del tratamiento del dolor crónico, por ello ha recibido numerosos premios sanitarios, como el Premio Nacional de Medicina al Dolor Crónico en 2021, entre otros 13 premios de la más alta excelencia sanitaria.

Su enfoque se caracteriza por una profunda empatía hacia los pacientes que luchan día a día con esta enfermedad invisible, y su visión se centra en proporcionar una atención médica integral y una escucha activa que realmente marque la diferencia en sus vidas.

Para el Dr. Pablo Martínez, los pacientes con dolor crónico merecen mucho más que una solución temporal o un alivio momentáneo. Él cree firmemente en la importancia de un enfoque multidisciplinario que aborde todos los aspectos de esta afección compleja.

Uno de los pilares fundamentales de la visión del Dr. Pablo Martínez es la priorización de soluciones no invasivas. Su compromiso es evitar la cirugía siempre que sea posible, reconociendo el impacto físico y emocional que puede tener en los pacientes. En lugar de recurrir a intervenciones quirúrgicas precipitadas, busca alternativas conservadoras que aborden las causas subyacentes del dolor crónico, proporcionando un alivio duradero sin los riesgos asociados con la cirugía.

Esta dedicación a evitar cirugías innecesarias o solucionar cirugías que no han tenido el resultado esperado no solo refleja su firme creencia en la importancia de un enfoque cuidadoso y reflexivo en el tratamiento del dolor crónico, sino también su compromiso inquebrantable de brindar soluciones reales y efectivas, a quienes buscan alivio a su dolor sin verse en la necesidad de pasar por un quirófano o darse un “atracón” de medicamentos. Bajo su dirección, KLINIK PM se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que buscan transformar sus vidas y encontrar un alivio significativo y duradero a sus dolencias.

Por ello, en KLINIK PM se centran únicamente en el tratamiento del dolor en todas sus formas y manifestaciones, ofrecen las tecnologías, técnicas y vanguardia médica con las instalaciones más avanzadas que una clínica privada puede ofrecer en un centro monográfico especializado.

En KLINIK PM crean planes personalizados y multidisciplinares con medicina de precisión, tanto en el campo de la prevención como en los tratamientos.

¿Por qué elegir un centro monográfico especifico? Un centro monográfico se enfoca en un área específica de estudio o tratamiento, lo que permite una mayor especialización y conocimiento en el tema. Esto siempre conlleva mejores resultados y una atención más personalizada para los pacientes.

Un centro monográfico del dolor suele ser mejor que una policlínica o un gran centro poliespecialidad, porque cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas en dolor que trabajan juntos para proporcionar un tratamiento integral y personalizado a cada paciente. Además, estos centros tienen acceso a las últimas tecnologías y terapias para el manejo del dolor, lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Por todo ello, elegir trasladarse desde cualquier punto de España y de Europa hasta Alicante, para tratarse en KLINIK PM, es cada vez más la opción elegida por los pacientes que desean mejorar su calidad de vida y mejorar su dolor, o evitar que este se cronifique.

Además, en KLINIK PM disponen de un sistema de videoconsultas online para poder realizar una primera toma de contacto con los doctores, donde el paciente podrá exponer su caso y enviar todo su expediente médico, para, antes de viajar, confirmar que su decisión de tratarse en KLINIK PM es una de las mejores opciones. Disponiendo además KLINIK PM de múltiples acuerdos con hoteles y empresas de Alicante, que les facilitarán todos los trámites para poder desplazarse y su estancia en la ciudad, en caso de tratamientos que así lo precisen, para que el paciente o sus familiares no tengan que preocuparse por nada más que mejorar su calidad de vida.

