Mi Asesor Contadores Asociados, especialistas en consultoría contable empresarial

Toda empresa que busque crecer y evitar un cierre temprano de la misma, necesita tener su contabilidad al día, porque solo de esta manera podrá evitar problemas fiscales, tributarios, financieros y otros semejantes.

Pese a lo anterior, muchas de ellas no cuentan con un área de contabilidad dentro de su estructura empresarial. No obstante, eso no es excusa, ya que se puede contar con una consultoría contable experimentada como lo es el de Mi Asesor Contadores Asociados.

¿Por qué una empresa necesita una consultoría contable? La contabilidad permite reconocer los estados financieros de una empresa. Esta información es muy valiosa, debido a que facilita la toma de decisiones basadas en datos reales. Es así como la consultoría contable se convierte en el mejor aliado para obtener información oportuna sin generar contratiempos, sobrecostes o desembolsos de dinero.

Para las microempresas, muchas veces es difícil sostener todas las áreas de manera integral, por lo que tercerizar con contadores de principio supone una menor inversión para esta. También, está la mediana no gran empresa que, al conceder esta responsabilidad a un grupo de contadores, le permite enfocarse de manera exclusiva en estrategias que le permitan seguir escalando.

Asimismo, las funciones y responsabilidades de una consultoría contable van más allá de liquidar impuestos o registrar dichas operaciones en los libros, sino de realizar planes de negocios, presupuestos económicos y financieros, planificación fiscal y tributaria, entre otras tareas importantes.

Mi Asesor Contadores Asociados, expertos en consultoría contable con más de 42 años de experiencia Una consultoría contable comprende de una firma contable encargada de organizar y cuantificar las actividades financieras de las empresas. Generalmente, está compuesta por contadores, pero también puede estar conformada por un equipo multidisciplinario, como administradores, abogados, entre otros.

Contratar servicios integrales o parciales de una consultoría contable es posible a través de compañías como Mi Asesor Contadores Asociados. Esta tiene como misión analizar los diferentes procesos dentro de las empresas y en sus distintas áreas, con la finalidad proponer el incremento de su valor.

Además, su grupo contable luego de hacer las respectivas asesorías, dentro de 24 horas crea estrategias empresariales para pequeñas y grandes empresas en todas las áreas que la constituyen, ya sea de manera parcial o permanente. Hasta el día de hoy, esta compañía ha asesorado a más de 5000 empresas a través de sus servicios de asesoría al departamento contable, asesoría en política laboral, asesoría en política tributaria, asesoría en finanzas y demás servicios.

Cada uno de estos servicios tiene como propósito que sus clientes empresariales ahorren tiempo y recursos, eviten gastos de implementación del área de contabilidad y reduzcan errores que podrían derivar en multas o penalizaciones graves. Igualmente, estos pueden recibir información contable rápida y transparente, facilitando la toma de decisiones contables tanto en el ahora como en el futuro.