Todo sobre el microneedling facial y capilar, con Malecare

De acuerdo al barómetro de redes sociales del sector de belleza elaborado por Rebold en 2022, 4 de cada 10 usuarios de productos de belleza son hombres.

Esto representa un aumento con respecto a otras épocas y puede deberse a diferentes factores. Entre estos se incluye el aumento de la autoestima y la mejora de ciertos problemas como la alopecia y el acné.

Como consecuencia de los cambios, empresas como Malecare, dedicadas a la estética masculina, ofrecen tratamientos como el microneedling facial y capilar para hombres.

En qué consiste el microneedling facial y capilar y cómo funciona El microneedling es un procedimiento dermatológico poco invasivo que ayuda a mejorar la apariencia de la piel con arrugas, manchas, cicatrices y otras marcas similares. Además de aplicarse en el rostro, puede ser un tratamiento capilar para combatir la caída del cabello o la alopecia.

El procedimiento del microneedling consiste en realizar pequeñas incisiones, de 0.5 a 2.5 milímetros de profundidad, con agujas finas sobre la piel o el cuero cabelludo. Cabe destacar que las perforaciones se realizan a nivel dérmico, así que no son dolorosas. Además, antes de hacer las incisiones, es necesario preparar la piel realizando una limpieza con productos especiales para el tipo de piel.

Existen aparatos que permiten aplicar este tratamiento en casa. Sin embargo, es recomendable acudir con un profesional de la estética y dermatología, ya que su técnica puede ofrecer mejores resultados.

Cuáles son los beneficios del microneedling para los hombres A menudo, los tratamientos de belleza suelen asociarse a las mujeres. Sin embargo, los hombres también pueden beneficiarse de procedimientos estéticos como el microneedling. En este sentido, todas las pieles son propensas a desarrollar manchas, arrugas, cicatrices y otras imperfecciones. El microneedling es una nueva tendencia del cuidado de la piel que activa la producción de colágeno, estimulando la regeneración natural de la piel.

Este tratamiento también puede aplicarse junto a otras sustancias para mejores resultados. Entre ellos destacan el ácido hialurónico, el ácido tranexámico, diferentes tipos de vitamina, entre otras, con la finalidad de lograr mejores resultados.

Por otra parte, el microneedling ayuda a tratar la calvicie, un problema común en los hombres a partir de los 25 años de edad. El aumento de colágeno estimula el crecimiento de nuevo cabello. Asimismo, hace que crezca más fuerte y con brillo, ya que activa a las células madre en el folículo piloso.

Proceso y cuidados post-microneedling La aplicación del microneedling se realiza con un dispositivo específico que tiene microagujas. Tras la limpieza y desinfección de la piel, el especialista debe elegir la profundidad que tendrán las incisiones de acuerdo a las necesidades de la persona que solicita el tratamiento. Este aparato debe pasarse con movimientos circulares sobre la zona.

Cabe destacar que todas las pieles pueden someterse a este tratamiento. Además, no genera dolor, la sensación que provocan las agujas suele compararse con pequeños pinchazos. No obstante, cada persona tiene un umbral del dolor diferente e incluso en diferentes zonas del rostro o del cuero cabelludo puede variar la sensación.

Una vez finalizado el tratamiento, los cuidados post-microneedling son sencillos. Consisten en evitar exponer la piel a situaciones o elementos que puedan afectarla. Al respecto, es importante evitar el agua o la humedad durante las próximas dos horas después del tratamiento. Además, es importante evitar las temperaturas extremas, así como la exposición directa al sol.

¿Cada cuánto tiempo los hombres deben acudir a una sesión de microneedling? Aunque los resultados pueden ser visibles tras la primera sesión, los expertos recomiendan acudir más de una vez. De esta forma, el cambio resulta más visible y duradero. Lo común son series de tres o cinco tratamientos cada cuatro o seis semanas. Después, se debe seguir un proceso de mantenimiento que dependerá del efecto que desee la persona. Para saber todos estos detalles con exactitud, es necesario acudir a un experto en una estética profesional.

Uno de los centros estéticos dedicados a los hombres en España es Malecare. En este lugar, los hombres son atendidos por técnicos especializados en estilismo y estética integral. Además, no solo pueden acceder a los nuevos tratamientos de microneedling facial y capilar, sino también a asesorías sobre tipos de cortes de cabello según el rostro. Otros servicios que pueden encontrarse en este centro de estética masculina son masajes, diseño de mirada, manicura y pedicure.

El cuidado de la imagen personal es parte fundamental del bienestar y esto no depende del género. Todas las personas necesitan de tratamientos y cuidados que se ajusten a su tipo de piel, cabello y condiciones.