¿Cuáles son los síntomas causados por la adenomiosis? Carmen de Endosofia los explica

La adenomiosis en una condición que tiene lugar cuando el tejido endometrial se desarrolla sobre la pared muscular del útero, desplazándose de manera que este se agranda y genera menorragias dolorosas. A pesar de que los médicos no reconocen alguna causa aparente para la aparición de la adenomiosis, lo cierto es que entre un 20 % y un 30 % de las mujeres en edad fértil conviven con esta condición.

Para Carmen Camuñez, creadora de la Endosofía y experta en salud femenina integral, los síntomas derivados de la adenomiosis como el dolor menstrual severo y el sangrado anormal durante el periodo no son naturales, por lo que requieren de una atención especializada que complemente los tratamientos derivados de la medicina tradicional.

Adenomiosis y dolor menstrual Aunque en las mujeres con endometriosis son habituales los dolores fuertes durante la menstruación y se repiten cada vez que tienen un ciclo menstrual, es importante que eviten la normalización de estas situaciones, ya que los episodios de dolor fuerte paralizan a las mujeres y las incapacitan en su día a día. Debido a que muchas mujeres consideran que los dolores y el sangrado irregular son normales, no suelen consultar a un especialista para detectar el origen de estos síntomas, razón por la cual el número de pacientes con adenomiosis y endometriosis es muchísimo mayor que el que consta en los registros sanitarios.

Tanto el dolor menstrual como el flujo sanguíneo anormal durante el sangrado menstrual son síntomas recurrentes en pacientes con estas dos enfermedades, pero aun así su aparición se puede intensificar con agentes externos conocidos como los disruptores endocrinos, los cuales alteran el equilibrio hormonal de las mujeres e intensifican sus molestias. Estos disruptores pueden encontrarse en algunos alimentos, utensilios de cocina y productos cosméticos, exponiendo a las mujeres a situaciones incómodas que afectan a su bienestar. El dolor menstrual también puede intensificarse por episodios fuertes de estrés, debido a que se aumenta la presencia de cortisol en el organismo impactando directamente en el área del útero.

Cuidado de la salud femenina integral Para ayudar a las mujeres a mejorar, entender y gestionar su periodo menstrual, para así minimizar el impacto de los síntomas de la adenomiosis y la endometriosis, Carmen de Endosofía ha desarrollado un programa de salud femenina integral, con el que busca que las mujeres entiendan su cuerpo y activen mecanismos que les ayuden a gestionar de mejor manera el comportamiento de su cuerpo en las diferentes fases del ciclo menstrual, y de esta manera, abordar toda la sintomatología que en él se presenta, atendiendo a todas las partes, tanto física, como psíquica y la emocional.

Todo esto con el objetivo de reducir la cantidad de molestias que presentan durante la menstruación y la ovulación, para que de esta manera puedan vivir una cotidianidad en equilibrio con la que puedan maximizar su bienestar. Las interesadas en conocer un poco más sobre el Programa de Salud Femenina Integral solo deben acceder a la página web y solicitar más información sobre sus cursos, servicios y terapias.