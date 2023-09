Mejorar el arte del retrato realista con los cursos de tatuajes en Habbility

En los últimos años, la industria del tatuaje ha evolucionado de una forma vertiginosa, hasta llegar al punto de tener a disposición hoy en día una amplia gama de estilos de tatuajes entre los que elegir y los cuales se pueden adaptar a cada gusto.

El tattoo realista es un estilo muy demandado por el público y que requiere una enorme habilidad por parte del tatuador, puesto que debe reproducir en la piel de la forma más fidedigna y profesional posible una imagen real.

En este sentido, Habbility se consolida como una plataforma de referencia en la formación online de tatuadores profesionales de España, al ofrecer una alta calidad en cursos de tatuajes retratos realistas.

Promover el aprendizaje online a través del arte y el tatuaje Habbility es una start-up malagueña de formación artística online que dispone de cursos de tatuaje certificados con referentes de todo el mundo, sin que la persona interesada en aprender deba abandonar la comodidad del hogar.

Gracias a un equipo experimentado y multidisciplinar que integra áreas de educación, arte, producción audiovisual, tecnología y marketing – junto con la colaboración de tatuadores de prestigio internacional –, la plataforma que fundó el artista Juan Pineda ofrece una formación cualificada en el mundo del tattoo.

En este marco, la empresa emergente promociona en su sitio web los diferentes cursos de tatuajes de retratos donde predomina el realismo. En estos, se enseñan recursos para diseñar tatuajes en blanco y negro, a color, en un brazo completo en 3 días y sin dañar la piel, con máquinas de tatuar de rotativa y bobina, un tatuaje de retrato femenino compuesto por piezas pequeñas, entre otros.

A su vez, la formación profesional abarca las técnicas microrealistas aplicadas en blanco y negro a la temática animal y los secretos de cómo crear tanto el pelaje como las texturas de un tigre.

Cabe destacar, que este estilo es uno de los más difíciles de representar porque se trabaja sobre la piel humana y demanda un conocimiento exhaustivo de variables como la técnica del claroscuro, del dibujo, del sombreado y de las luces, etc.

Habbility, con el propósito central de que sus estudiantes logren alcanzar sus objetivos profesionales, mantiene una atención constante con los usuarios y una actualización continua de contenidos.

Una formación cualificada y certificada La plataforma ofrece numerosas facilidades a las personas que están interesadas en realizar las formaciones. En primer lugar, el acceso online no tiene límite de horarios ni de cantidad de ingresos y facilita una comunicación permanente con los tutores.

Las clases están disponibles por módulos y lecciones, subtitulados en más de 40 idiomas, y con documentos PDF descargables. Asimismo, en el apartado de cada curso, figura una reseña con los materiales necesarios para practicar.

Habbility acredita la participación de cada curso mediante un certificado de alta resolución, firmado por el artista, y listo para imprimir.

En caso de que el alumno no esté conforme con los conocimientos impartidos durante el plazo de 14 días, la empresa se compromete a reintegrar el 100 % del dinero.

La formación online para tatuadores que promueve Habbility cuenta con el respaldo de más de 10.000 estudiantes en 52 países que alcanzaron sus objetivos profesionales.