Jey One presenta su nuevo single 'Pa Bailar'

Jey One el artista de Dembow Dominicano con más hype del momento, ha logrado expandir su presencia desde República Dominicana hasta USA, Colombia, España y varios países de América Latina. Su distintiva propuesta musical y su impresionante destreza en el escenario lo han catapultado como el artista número uno de la República Dominicana.

Las canciones de Jey One han alcanzado una notable viralidad en TikTok, acumulando cinco temas en listas de popularidad en simultáneo y generando más de dos millones de creaciones que utilizan sus sonidos oficiales. Uno de sus mayores éxitos, Onana, se ha convertido en el himno del verano europeo en este año 2023.

Actualmente, se encuentra lanzando Pa Bailar uno de los sencillos más prometedores de su próximo álbum debut, titulado Galpantaro previsto para este 2023. Pa Bailar fue producido por Pikete y se destaca por un Dembow contagioso con una melodía alegre que tiene todo el potencial para convertirse en el siguiente éxito de Jey One, inspirado en la gozadera que se vive en los barrios dominicanos.

Con su talento inigualable y su proyección internacional en ascenso, Jey One continúa consolidándose como un fenómeno musical.

Jey One es un artista urbano que nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de agosto de 1998. Desde pequeño mostró su pasión por la música, especialmente por el rap y el reggaetón. A los 14 años empezó a escribir sus propias canciones y a grabarlas con su celular. Su nombre artístico surge de la combinación de las iniciales de su nombre y apellido (J.V.) y el número uno, que representa su ambición de ser el mejor.

Jey One se caracteriza por su estilo versátil, que fusiona diferentes géneros como el trap, el dancehall, el dembow y el pop. Sus letras son atrevidas, divertidas y románticas, y reflejan su personalidad extrovertida y carismática. Jey One ha colaborado con artistas reconocidos como El Alfa, Natti Natasha, Ozuna y Bad Bunny.

Jey One es un artista independiente firmado por ONErpm, que se ha abierto paso en la industria musical con su talento y perseverancia.