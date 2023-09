Masaka Kids Africana, los populares niños ugandeses de 'Jerusalema', y su líder Prince presentan su nuevo tema 'Live Happy' con LiL JAN

Masaka Kids Africana presenta su nuevo tema y videoclip Live Happy, junto a su líder, Prince, y LiL JAN, artista español de 12 años que ha iniciado su carrera recientemente.

El videoclip, rodado en Masaka (Uganda) el pasado 2 de julio, se estrenará junto a la canción este 8 de septiembre. Interpretada en ugandés, inglés y castellano, es una canción alegre que habla de las cosas importantes de la vida y de todo lo mágico que Masaka Kids Africana y LiL JAN compartieron esos días juntos.

Los niños ugandeses se dieron a conocer durante la pandemia, alegrando a todos con sus bailes, en especial con la popular canción Jerusalema. A partir de ese momento, con millones de seguidores en sus redes sociales, no han dejado de crecer y de seguir enamorando con sus bailes a medio mundo. Han recibido varios premios, entre los que destaca el Nickelodeon Kids' Choice Award en 2021 a la Estrella Social Africana Favorita. En esta ocasión también ponen su voz, ampliando así su exitosa discografía. Por primera vez se escuchará una canción suya no solo en inglés y ugandés, sino también con algunas partes en español. Una interesante fusión, no solo a nivel musical y visual, sino también por la mezcla cultural Europa-África.

"Es difícil para mí explicar lo que sentí esos días junto a Masaka Kids Africana. Todo era felicidad con ellos y alegría a pesar de no tener muchas cosas que aquí creemos importantes.

Todo el tiempo cantábamos y bailábamos, no necesitábamos nada más.

Uno de esos días, Suma, el “papa” que cuida de todos los niños en Masaka Kids, nos dio una sorpresa y vinieron desde Kampala, Boss Man y Boi Blaze, dos reconocidos productores africanos que empezaron a programar un tema de cero, retándonos a Prince y a mí a ver si éramos capaces de componer encima improvisando. Y si nos salía algo chulo, ellos lo producirían durante la noche y al día siguiente rodaríamos. Alex Soler, mi productor, que estaba allí, también colaboró con ellos aportando su visión hacia ese lado más latino en los arreglos.

Eso supuso un gran reto para mí porque nunca antes lo había hecho así, al momento, sin tiempo de pensar.

Mis padres dicen que las cosas cuando nacen así, improvisadas, se crea la magia y así fue. Una vez grabamos y les gustó, sumó voz Masaka Kids y al día siguiente ya estábamos grabando el videoclip en diferentes villas.

¡Era como increíble todo! Disfruté mucho y sentir tan de cerca su energía fue algo que me llenó el corazón para siempre.

Tengo muchas ganas de regresar, ahora muchas cosas las veo y las siento de forma diferente", explica LiL JAN.