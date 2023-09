La influencer Lucía Pombo lleva los zapatos de la marca de moda española Flabelus

Una vez más, la firma de moda española Flabelus vuelve a ser la elegida por las diferentes personalidades públicas.

En esta ocasión, fue la influencer española Lucía Pombo quien ha escogido el modelo Dulcinea, idóneo para esta temporada y perfecto para combinar con diferentes prendas.

Uno de los factores diferenciales de Flabelus es su característica alpargata-furlane. De construcción alpargata y forma de furlane, estos zapatos hechos en España están revolucionando la moda global. Personalidades como Sassa de Osma, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo, Mathilde Favier o las princesas de Bélgica las usan de manera recurrente para completar sus looks.

El objetivo principal de la firma es revisitar la alpargata española para adaptarla a la moda más moderna, pero manteniendo la calidad y tradición propias de dicho calzado. Por ello cada flabelus se hace a mano en España con técnicas ancestrales típicas de la cultura nacional: el cosido y estructura de la alpargata, eligiendo cuidadosamente los materiales de gran calidad, pero también sostenibles, con una cadena de producción de proximidad, donde haya un continuo contacto con todos los proveedores que se encargan de dar forma y sustancia al proceso en sí.

Además, la sostenibilidad es uno de los valores principales de la marca. Todos los zapatos están hechos en España y son Eco-Friendly, de máxima calidad, que responden a las necesidades del hombre y la mujer en la actualidad.

Sobre Flabelus Flabelus supone un punto de inflexión para el sector del calzado dando un paso más allá a la tradicional propuesta “furlane” ofrecida hasta el momento y ofreciendo la fusión idónea entre veneciana italiana y alpargata española, con fabricación española. Se trata de la alpargata-furlane. La idea es revolucionaria: transformar las alpargatas en zapatos de moda atemporales a base de remodelar la forma de la alpargata pero mantener su cosido tradicional centenario.

Por lo tanto, dan una nueva razón de ser a los artesanos de la alpargata, que ahora ya no solo hacen alpargatas, sino también Flabelus, que es un producto para todo el año y no solo para la época de verano. Por ello, ayudan a la pervivencia de las técnicas y tradición ancestral de la alpargata española.

Su estructura alpargata y su diseño veneciana implica un aspecto más sólido, más “zapato”, mayor durabilidad y comodidad con una suela mucho más consistente que la tradicional veneciana, ya que se beneficia de todas las virtudes del calzado español.

