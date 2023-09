Entrevista a Fernando Pena sobre el éxito de su libro, Las 10 claves del bienestar

Justo se cumple estos días el primer aniversario del lanzamiento del último libro del psicólogo Fernando Pena, que lleva por título: Las 10 claves del bienestar. Desde el primer momento, ha sido un éxito de ventas, aumentando si cabe todavía más tras saberse que el autor es uno de los conferenciantes invitados en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia que tendrá lugar en México en octubre de 2023.

Con motivo de este aniversario, el autor ha compartido su visión acerca del primer año de vida de su obra más reciente.

¡Buenos días, Fernando! Septiembre del año pasado fue un gran mes para ti, con el lanzamiento de Las 10 claves del bienestar, un libro que ha capturado la atención de muchas personas. ¿Cómo te sientes acerca de la increíble evolución de las ventas del libro y su impacto en los lectores?

Estoy emocionado por la respuesta tan positiva que ha recibido Las 10 claves del bienestar. Ver cómo las ventas han aumentado y cómo las personas han adoptado las enseñanzas del libro para mejorar sus vidas es algo que me llena de satisfacción.

Es maravilloso ver cómo tu trabajo está generando un impacto tan positivo. Ahora, hablemos un poco más sobre el contenido del libro. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de las 10 claves que mencionas para aumentar el bienestar?

Por supuesto. Si tuviese que quedarme con solo una de las 10 que desarrollo en mi libro, yo me quedaría con la importancia de trabajar la actitud positiva. La actitud no solo influye en cómo encajamos las situaciones que nos suceden en la vida, y cómo los demás se relacionan con nosotros, sino que está demostrado que afecta a nuestra salud física e incluso a nuestra longevidad.

El libro abarca diversos aspectos del bienestar. ¿Qué te inspiró a identificar y enfocarte en estas 10 claves específicas?

Mi inspiración proviene de la experiencia clínica de más de dos décadas dirigiendo un equipo de psicólogos en Valencia. He notado que estas 10 áreas son comunes en las vidas de aquellos que experimentan una mayor satisfacción y felicidad. Mi objetivo era crear un libro accesible y fácil de entender para que las personas pudieran aplicar estos principios en sus vidas y experimentar una transformación inmediata y positiva.

Hablando de lectores, ¿podrías compartir algún testimonio o una historia impactante que hayas recibido de alguien que haya aplicado las claves y haya experimentado un cambio significativo en su vida?

Definitivamente. Uno de los testimonios que me conmovió profundamente fue el de un hombre que había estado luchando con la ansiedad y la falta de propósito en su vida. Después de leer el libro y aplicar las claves, comenzó a cambiar cómo se relacionaba con otras personas y descubrió su verdadera pasión. Logró rebajar su ansiedad, superar sus miedos y, finalmente, inició un negocio propio relacionado con esa pasión. Ver cómo alguien puede transformar su vida de esa manera es verdaderamente inspirador.

Cambiando de tema, Las 10 claves del bienestar será presentado en un congreso mundial de psicología en México en octubre. Cuéntanos más sobre este emocionante evento y cómo te sientes al respecto.

Estoy emocionado por la oportunidad de presentar el libro en un evento tan prestigioso como el congreso mundial de psicología en México. Este encuentro reúne a expertos y profesionales de todo el mundo para divulgar conocimientos y avances en el campo de la psicología. Impartir una conferencia compartiendo escenario con los números uno de la psicología a nivel mundial, sumado a llevar mi libro allí, es un honor y una oportunidad para contribuir a la conversación global sobre el bienestar emocional y salud mental.

Además del congreso en México, ¿has tenido otras oportunidades para compartir tus conocimientos y presentar el libro?

Sí, he tenido la oportunidad de presentar el libro en los principales colegios sanitarios de Valencia. Esta experiencia fue especialmente significativa, ya que pude interactuar con profesionales de la salud que pueden llevar estas enseñanzas a sus prácticas clínicas y ayudar a sus pacientes a mejorar su bienestar emocional. Son las personas que están más cerca de los pacientes y trabajar con ellos hace que estas palabras del libro tengan una mayor divulgación.

Mirando hacia el futuro, ¿tienes planes para expandir aún más la influencia de Las 10 claves del bienestar?

Definitivamente, tengo planes emocionantes en mente. Estoy trabajando en el desarrollo de talleres interactivos basados en las claves del libro. Estos talleres ofrecerán a las personas la oportunidad de sumergirse más profundamente en cada clave y aprender cómo aplicarlas prácticamente en sus vidas diarias. También estoy considerando la posibilidad de escribir un nuevo libro que profundice en áreas específicas del bienestar, para continuar proporcionando recursos valiosos a aquellos que buscan crecer y prosperar. En esta ocasión tendrá un enfoque diferente. Estará escrito en forma de fábula o cuentos cortos, de tal manera que pueda ser utilizado de manera útil tanto en adultos como en niños.

Antes de despedirnos, ¿te gustaría compartir un mensaje final con nuestros lectores?

Por supuesto. Quiero agradecer a todos los lectores por su apoyo y por permitirme ser parte de su viaje hacia el bienestar. La felicidad y la plenitud son metas alcanzables, y Las 10 claves del bienestar están diseñadas para ayudarles a encontrar ese camino. Les insto a que se comprometan con su propio bienestar emocional y que utilicen estas claves como herramientas para construir una vida más rica y significativa.

Ha sido un honor conversar contigo y conocer más sobre tu perspectiva y tu trabajo inspirador. Te deseamos mucho éxito en todas tus futuras empresas y esperamos ver cómo Las 10 claves del bienestar continúan transformando vidas en todo el mundo.

Agradezco mucho esta conversación y la oportunidad de compartir mis pensamientos. Espero que mi trabajo siga sirviendo a las personas y contribuyendo a un mundo más interesado por el cuidado de la salud mental.