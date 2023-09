Guía completa sobre puertas de interior; tipos y características

Las puertas de interior son consideradas elementos esenciales en cualquier hogar, ya que no solo cumplen con separar las distintas habitaciones del hogar, sino que también contribuyen al diseño y a la estética de los espacios.

Dedicarle unos minutos a estudiar sus características, permite descubrir una variedad de tipos de puertas y sus particularidades, lo que puede ayudar a elegir la opción perfecta.

Un elemento esencial para el hogar Lo primero que viene a la mente cuando se piensa en puertas es la seguridad y privacidad. Muchos lo consideran el aspecto más importante de todos. Ahora bien, en interiores, además de los dos elementos mencionados, también cumplen una función necesaria de dividir los espacios de la casa.

¿Por qué tanta importancia a una puerta? Elegir el portaje adecuado garantiza seguridad, pero, sobre todo, influye en la estética de los espacios. Y como este santuario llamado hogar merece lo mejor, escoger la puerta adecuada se convierte, más que un entretenimiento, en casi una obligación.

Si no se sabe qué más hacer para conseguir una casa de ensueños, encontrar el estilo personal debería ser la prioridad. Se recomienda introducirse en el mundo de la decoración de interiores a través de revistas, blogs, redes sociales, y realizar un tablero de inspiración para identificar, eventualmente, los gustos personales y lo que mejor se adapte a ellos.

Por ello, Pumolva Puertas y Molduras Valencia expone, a continuación, los tipos de puertas de interior más comunes.

Puertas Correderas Una buena opción para áreas pequeñas. La ventaja de esta puerta al no abrirse es una buena alternativa si no se cuenta con mucho espacio y se quiere crear la sensación de que el área es más grande de lo que realmente es.

Dentro de las puertas correderas existen dos tipos:

Correderas Empotradas: requieren de obra, pues la propia puerta necesita ser empotrada dentro de un "cassoneto" o placas de cartón yeso. Bien decoradas son agradables a la vista, pero este detalle es un punto a considerar si lo que se busca es algo menos complejo. Si el yeso parece poco atractivo, se puede recubrir la estructura con azulejos.

Correderas Sobrepuestas: este tipo de puertas resulta interesante para personas con gustos vanguardistas, pero que no quieren complicaciones. Se queda suspendida de una guía fijada en la pared, específicamente en la parte superior. Son de fácil instalación, no es necesario realizar obras y no hay necesidad de tocar cableado eléctrico.

Puertas Plegables Utilizadas en muchos hogares de España, este tipo de puertas también es favorable para espacios no tan grandes. No se necesita espacio adicional para el giro, tampoco obras y se pueden instalar en cuestión de minutos. Si se necesita una puerta más ancha solo bastaría con añadir más lamas.

Puertas de Panel Es un tipo de estructura formada por láminas de madera, usualmente finas en sus lados exteriores, con listones de madera que forman su relleno interior. Son conocidas por ser muy estéticas y, a su vez, muy estables y sólidas. Una buena combinación para aquellos con bajo presupuesto, pero gusto exquisito.

Puertas de Vidrio Como su nombre lo indica, este tipo de puertas consiste en marcos de madera o, incluso, metálicos, y rellenas de vidrio. Este estilo es el utilizado si lo que se quiere conseguir es una distribución con aspecto amplio, compartido y abierto de las áreas del hogar. Como buenas puertas de interior, cuentan con la ventaja de aislar ruidos y olores indeseados.

Puertas Huecas Son económicas y, hoy día, la economía puede llegar a pesar más que el diseño. Se caracterizan por ser ligeras y de instalación sencilla. La variedad de texturas en madera y materiales lacados no solo la hace más estética a la vista, sino que a nivel funcional suelen ser excelentes, pues las bisagras no sufren tanto el abre y cierre de la puerta.

Puertas Macizas o "rústicas" Como su nombre lo indica, estas son pesadas, por lo que sí, son más seguras y capaces de soportar temperaturas extremas. El material del que están hechas, el MDF o tablero de fibra de densidad media, es un tipo de madera reconstruida que le aporta mayor robustez, contribuyendo a que el ruido no salga del espacio, aportando armonía al hogar.

Si lo que se busca son puertas duraderas y que se puedan restaurar, esta es la opción que se recomienda.

Puertas Pivotantes Estas puertas giran sobre su propio eje en vez de estar ancladas a bisagras laterales. Es un diseño que aporta vanguardismo a los espacios en el interior. Si se pretende innovar, con un toque arriesgado, y una pizca de modernismo, esta siempre será una muy buena opción.

Puertas Francesas En el interior se suelen utilizar en armarios y como puertas de acceso a otros cuartos. Consiste en un marco con varios cristales, por ello no se consideran muy seguras, aunque, hoy día, existe la opción de cristales blindados. Son muy elegantes y aportan mucha luz y claridad.

¿Cuál elegir? Las puertas son mucho más que simples barreras, son una expresión de personalidad en los hogares. Desde los exquisitos detalles que deja la época renacentista, hasta la simplicidad del estilo minimalista y contemporáneo, sin dejar de ser elegante, cada estilo de diseño de puertas tiene el poder de transformar un ambiente y hacerlo único.

Decidirse por este elemento puede llegar a ser divertido. Explorar las opciones y ver cuál se adecúa a las necesidades personales siempre será un buen pasatiempo. Repasar los materiales, las características y funciones, y por supuesto, la estética, acabará gustando y enganchando.