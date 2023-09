Todo lo que es recomendable saber antes de hacer un viaje a Tailandia, por Vero4Travel

Una ruta por Tailandia de 10 días resulta una verdadera joya para todos aquellos apasionados del turismo en el continente asiático.

En 2023, Tailandia figura entre los cinco mejores destinos en el mundo, donde quienes han tenido la oportunidad de visitarlo quedan impresionados por el llamado “País de hombres libres”.

De acuerdo con Vero4Travel, quienes viajan a Tailandia se encuentran con la grata sorpresa de sus paisajes, riqueza cultural y la diversidad de su gastronomía. Otro punto a favor es que practicar turismo ahí resulta bastante económico.

¿Cuánto cuesta el alojamiento y el viaje a Tailandia? En una guía compartida por Vero4Travel, el vuelo internacional partiendo desde una ciudad española como Barcelona puede costar unos 800 euros. No obstante, aseguran que puede conseguirse a un coste inferior si se accede a ofertas o precios especiales durante la temporada baja.

Por otra parte, encontrar alojamiento en Tailandia puede resultar un poco complicado para algunos de los viajeros debido a la enorme cantidad de alternativas que existen. Entre ellas, se pueden encontrar opciones por menos de 40 € la noche.

¿Qué visitar y comer en el país asiático? La exquisita gastronomía tailandesa se caracteriza, en parte, por jugar con todos los sabores. Aunque la diversidad de platos es casi infinita, los más destacados son Pad Thai, Kuay Teow Lui Suan y Tom Kha Kai.

Por otra parte, un viaje a Tailandia no puede pasar por alto los deliciosos postres típicos, como el Khanom Pang Wan, el Look Choop y el Bua Loi Phuak. Muchos de ellos son elaborados a partir de frutos exóticos, arroces dulces y pastas de frijoles con soja verde.

En cuanto a los destinos turísticos de Tailandia, teniendo en cuenta que el país está comprendido por más de 70 provincias y 500 islas, es prácticamente imposible recorrerlos todos en un solo viaje. Sin embargo, entre los destinos más frecuentes se encuentran playas como la de Patong Beach y Kata Beach.

Los que deseen visitar paisajes urbanos y espacios culturales, deben saber que unos de los más importantes son los templos como los de Wat Phra Kaew en su capital nacional, así como otros famosos en las provincias, como el de Wat Ron Kung.

