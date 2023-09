Las novedades en catering para eventos; conocer las tendencias culinarias del 2023 en Madrid

En la actualidad, los eventos corporativos cada vez están más de moda porque contribuyen a otorgar una mayor visibilidad ante el público y a optimizar las estrategias de las empresas en términos del fortalecimiento del branding (gestión de la marca) y a la captación de nuevos clientes al negocio.

Para conseguir estos objetivos, a la hora de organizar esta clase de actividades, es necesario contar con una planificación detallada que no deje ningún aspecto librado al azar.

En este sentido, En Tus Fogones es una firma de catering en Madrid para eventos que desarrolla propuestas gastronómicas superadoras y a la medida de cada empresa.

Catering en Madrid con experiencias culinarias innovadoras En Tus Fogones es una firma madrileña que reúne 14 años de experiencia en el segmento del catering para eventos corporativos que involucran a grandes empresas, tanto a nivel estatal como en el plano internacional.

A través de su amplio equipo de camareros profesionales y multilingües, la compañía ejecuta un completo servicio de alimentación en congresos, reuniones, workshops, convenciones, presentaciones de productos e inauguraciones, que es personalizado a cada cliente.

Sus propuestas gastronómicas apetecibles e innovadoras buscan recurrir a los ingredientes más selectos para representar de la mejor manera a cada proyecto corporativo, al igual que proporcionarles a los invitados una experiencia culinaria exquisita y diferencial.

De esta forma, propone desarrollar un menú adecuado y a la medida de cada ocasión. En este caso, para quienes buscan organizar un evento distendido e informal, lo ideal es contratar el servicio de Finger Food, que incluye tablas de quesos, jamón, brochetas de salmón, wraps de pollos, ensaladas, mayonesas, etcétera; y también abarca opciones veganas y vegetarianas.

La alternativa de Coffee Break, en tanto, está pensada para los desayunos corporativos, con 4 opciones que contemplan zumos naturales, café, selección de tés, piezas de mini bollería, bizcochos, quesos, brochetas, frutos, yogures, granolas y tortillas de patatas.

La propuesta de cócteles es otro de los clásicos de En Tus Fogones –recomendado para reuniones formales empresariales– que destaca por ingredientes de primera calidad que están maridados con vinos de las marcas más reconocidas.

Para aquellos amantes de la comida internacional, por su parte, está el servicio de Food Station, que permite imprimirle a la cita un tinte cosmopolita con barbacoas, comida americana, italiana, mexicana y sushi. También está el Catering Buffet, con una extensa selección de tapas, platos, guarniciones, postres, aperitivos y bebidas.

Propuestas gastronómicas adaptadas a cada cliente El servicio de catering de En Tus Fogones no solo se resume a los eventos corporativos, sino que también es ideal para bodas, cumpleaños, comuniones y bautizos. A partir de la pandemia, la firma ha ampliado su radio de acción a través de la propuesta de take away, con la posibilidad de ofrecer packs individuales y menús adaptados.

En Tus Fogones, en conclusión, ofrece propuestas gastronómicas retadoras y un servicio de experiencias culinarias a la medida de cada empresa.