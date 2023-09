¿Cuál es la edad recomendada para realizarse un injerto capilar?, con MC360

Una pregunta recurrente entre las personas que sufren calvicie o tienen algún tipo de alopecia es a qué edad es recomendable un injerto capilar. Ante la duda, el equipo de especialistas de MC360 destaca que no hay una edad específica para realizarse un tratamiento de este tipo, sino que va a depender del diagnóstico de cada persona.

En esta línea, la clínica especializada en injerto capilar en Madrid cuenta con un equipo de asesores expertos en medicina capilar que realizan un análisis médico de cada paciente para descubrir si es apto o no para iniciar un tratamiento de microinjerto capilar o cuál es la mejor solución según sus necesidades.

¿A qué edad es recomendable un injerto capilar? Existen algunos motivos por los cuales suele no recomendarse la realización de un injerto capilar ni a edad temprana ni en la edad avanzada. En el caso de personas mayores, pueden darse situaciones en las cuales no se disponga de una zona donante lo suficientemente óptima como para cubrir la zona receptora. Por otra parte, cuando se es muy joven, es posible que la alopecia todavía esté en un momento de caída desenfrenada del cabello, por lo que no conviene iniciar un procedimiento de injerto capilar.

Cada paciente tiene una condición única, por lo que debe atenderse de forma personalizada. En todo caso, los especialistas de MC360 destacan que generalmente se recomienda esperar hasta los 25 años para realizarse un injerto capilar, ya que a partir de esta edad es cuando comienza a estabilizarse el sistema endocrino y emocional de las personas jóvenes. Por lo tanto, se puede obtener una evaluación del progreso de la alopecia androgénica más específica.

Si el diagnóstico determina que la caída del cabello no se detiene, es recomendable estabilizar la situación para luego plantearse la realización de un injerto capilar, ya que de lo contrario no se obtendrán los resultados esperados en el tratamiento.

Diagnóstico capilar personalizado de la mano de MC360 Para prevenir cualquier factor que pueda afectar la intervención quirúrgica de injerto capilar en MC360 proporcionan un servicio de diagnóstico médico personalizado, bajo estrictos protocolos médicos y de seguridad, que ayuda a las personas a cumplir su sueño de lucir una melena saludable.

El procedimiento incluye un estudio tricológico que se encarga de estudiar la anatomía del cuero cabelludo con el fin de determinar el tipo de alopecia del paciente y en qué fase se encuentra. También realizan un análisis de la calidad del folículo piloso, tanto en la zona donante como en la receptora, para determinar cuántos pueden extraerse y cuánta zona se podría cubrir con la misma, para conseguir el éxito en la intervención.

El servicio es completamente gratuito para el paciente y puede solicitarse tanto de forma online como presencial en las instalaciones de la clínica ubicada en Madrid, que cuenta con un equipo de profesionales cualificados en medicina capilar. Este se encarga de devolver a sus pacientes la seguridad y confianza de tener un cabello sano y libre de calvicie.