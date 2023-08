Dcycle sobre las empresas que tienen que preparar el EINF

En un esfuerzo por promover la transparencia y la responsabilidad corporativa, España ha establecido un marco normativo que exige a ciertas empresas presentar el Estado de Información No Financiera (EINF). Este informe brinda una visión más amplia del impacto de las organizaciones en aspectos no financieros, apuntando a la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos, la responsabilidad social corporativa y la diversidad. A través de esta iniciativa, se busca evaluar, comunicar e incentivar de manera integral la contribución de las empresas al bienestar social, ambiental y económico. De la mano de Dcycle, las empresas que tienen que preparar el EINF pueden medir su actividad correctamente, potenciando su responsabilidad corporativa.

¿Qué empresas tienen que presentar el EINF? El EINF es un informe que complementa la información financiera tradicional al proporcionar datos sobre el desempeño no financiero de una organización. Este informe, regido por la Ley 11/2018, se basa en la Directiva 2014/95/UE y es aplicable a grandes empresas y entidades de interés público. Su objetivo es permitir a las partes interesadas, como inversores, consumidores y la sociedad en general, comprender mejor el impacto completo de una empresa en áreas clave como el medioambiente, la responsabilidad social y la gobernanza.

El proceso de elaboración del EINF abarca diversas etapas esenciales que aseguran una presentación transparente y comprometida con la responsabilidad corporativa. En primer lugar, las empresas deben determinar los aspectos más relevantes en materia de sostenibilidad y responsabilidad social, para luego recopilar los datos de forma precisa, de la mano de fuentes internas y sistemas de gestión, definiendo objetivos y métricas específicas. Luego, se debe analizar la información recopilada, que será plasmada finalmente en el informe EINF. El informe puede ser, además, verificado por un auditor externo, lo cual proporciona una capa adicional de credibilidad, asegurando que la información presentada sea confiable y precisa.

En conjunto, estos pasos conforman un proceso que refuerza la integridad y la transparencia en la presentación de información no financiera, demostrando el compromiso de las empresas con la sostenibilidad y la rendición de cuentas en sus operaciones y prácticas.

El papel de Dcycle en el proceso del EINF Dcycle se presenta como una plataforma fundamental en el proceso de medición, control y reducción del impacto ambiental de las empresas y sus productos, así como en la recopilación de datos precisos para el EINF. Esta plataforma ofrece herramientas que permiten a las empresas recopilar datos relevantes, medir su impacto ambiental y comunicar sus esfuerzos de manera efectiva a las partes interesadas. De esta manera, Dcycle contribuye a la elaboración de informes sólidos y fiables, lo que ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos del EINF con precisión.

La implementación del EINF en España demuestra un compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Al requerir informes más exhaustivos sobre el desempeño no financiero, el país fomenta una cultura empresarial más consciente y comprometida con el bienestar de la sociedad y el entorno. En este contexto, empresas como Dcycle desempeñan un papel clave al proporcionar soluciones tecnológicas que facilitan la medición y la divulgación de impactos ambientales, allanando el camino hacia un futuro más sostenible y transparente.