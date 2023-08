¿En qué consiste la armonización facial? La Dra. Svetlana Juc, CEO y directora médica de Clínica Nuba, lo explica

La armonización facial consiste en un conjunto de procedimientos que se aplican con el objetivo de realzar la belleza natural de cada persona. Con esto se logra una mayor armonía del rostro, un contorno más estilizado, y una piel radiante, regenerada, con mayor elasticidad y volumen.

Para conocer un poco más acerca de este tratamiento, se ha entrevistado a la Dra. Svetlana Juc, CEO y directora médica de Clínica Nuba.

¿En qué consiste exactamente la armonización facial?

"La armonización facial, es como la obra maestra en un lienzo en blanco, busca realzar la belleza única de cada individuo. Realizamos un conjunto de procedimientos médicos estéticos, no quirúrgicos, mínimamente invasivos y personalizados que mejora los rasgos faciales de forma natural, potenciando la belleza individual. El resultado, una imagen facial saludable, jovial y armoniosa."

¿Qué técnicas se aplican en Clínica Nuba para conseguirla?

"Las principales técnicas que aplicamos y que podemos destacar:

Rellenos dérmicos: Una combinación perfecta de ácido hialurónico con inductores de colágeno.

Neuromodeladores (bótox): reduce temporalmente las arrugas dinámicas y líneas de expresión faciales.

Foxy Eyes: se logra con inyecciones de neuromoduladores, hilos tensores o ácido hialurónico, indistintamente, para levantar las cejas y abrir la mirada.

Rinomodelación: mediante la precisa inyección de rellenos, corregimos y damos forma a la nariz sin necesidad de cirugía.

Rejuvenecimiento de labios: aumenta, corrige y define los labios con rellenos dérmicos.

Mejora del mentón: rellenos dérmicos para proyectar el mentón, equilibrando los rasgos y perfil facial.

Marcación de mandíbula: mejora la definición de la mandíbula, creando un contorno más pronunciado y atractivo.

Tratamientos de piel: podemos incluir también tratamientos combinados, como peelings, PRP y fotorejuvenecimiento láser, para lograr una piel más luminosa y uniforme".

¿Se lleva a cabo el mismo procedimiento para hombres y mujeres?

"Con pequeñas diferencias diríamos que por supuesto, la armonización facial no está limitada por género y puede ser realizada tanto en hombres como en mujeres, agregar además que es muy significativo el aumento continuo de la demanda masculina en este procedimiento.

Las técnicas y los tratamientos utilizados en la armonización facial pueden adaptarse a las características faciales y los objetivos estéticos individuales de cada persona, independientemente de si son hombres o mujeres. Por ejemplo, en los hombres se puede enfocar en resaltar la mandíbula y los pómulos para lograr una apariencia más angular y masculina, mientras que en las mujeres puede haber un enfoque en mejorar los labios, las áreas alrededor de los ojos, y definir y afinar el ángulo facial para resaltar la feminidad.

La armonización facial se trata de realzar la belleza única de cada paciente y mejorar su confianza y autoestima, sin importar su género, creando resultados personalizados y satisfactorios."

¿Cuál es la mejor edad para realizarse un tratamiento de armonización facial? ¿Por qué?

"La edad ideal para someterse a tratamientos de armonización facial puede variar según las necesidades y objetivos de cada persona.

Como regla generalizada, hasta los 40 años, luchamos contra imperfecciones hereditarias como ojeras, imperfecciones de labios, corrección del mentón y arco mandibular, e incluimos preventivamente las arrugas faciales, así como el acné y sus secuelas. A partir de los 40 años, nos enfrentamos a la pérdida de volumen, elasticidad, flacidez, arrugas y a la mejora de la calidad y fotoenvejecimiento de la piel.

Mayoritariamente, se suele demandar a partir de los 30 años, cuando los primeros signos de envejecimiento comienzan a aparecer. En esta etapa, tratamientos preventivos como neuromoduladores para prevenir la formación de arrugas más profundas y el uso de rellenos dérmicos para mantener el volumen facial se hacen imprescindibles.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona es única y el tratamiento de armonización facial debe ser personalizado según la genética, el estilo de vida y preferencias individuales. Algunas personas, a partir de los 20-25 años, debido a factores hereditarios o a la aparición temprana de ciertos signos de envejecimiento, pueden considerar este tratamiento mientras otras pueden esperar hasta una edad más avanzada.

Lo mejor a cualquier edad, es consultar con un médico especializado en envejecimiento fisiológico. El profesional evaluará la necesidad y expectativas de cada persona y recomendará los tratamientos más adecuados."

¿Qué diferencia a Clínica Nuba del resto de centros que realizan este tratamiento?

"Desde que empezamos nuestra andadura hace 2 años, Clínica Nuba siempre ha apostado por ofrecer un servicio sobresaliente, por encima de la media, y lo hemos logrado en base a:

Profesionales cualificados: con médicos especialistas y profesionales titulados, capacitados y con experiencia en medicina estética que avalan cada tratamiento.

Reputación y testimonios: obtenemos la más alta valoración en las opiniones de clientes satisfechos. Las reseñas de pacientes anteriores dan una idea transparente de la calidad de nuestros resultados y del nivel de satisfacción por nuestro trabajo.

Enfoque personalizado: Clínica Nuba se preocupa por las necesidades individuales de cada paciente, con una evaluación detallada y personalizada antes de recomendar cualquier tratamiento, basado en la ciencia y necesidad real, dejando de lado objetivos comerciales y cifras de negocio, todas las visitas de valoración y diagnóstico, están realizadas por médicos especializados, en Clínica Nuba no disponemos de comerciales vendiendo tratamientos, somos un equipo médico que ofrecemos soluciones realistas.

Tecnología y productos de alta calidad: desde el inicio, nos hemos preocupado de utilizar los equipos y productos de la más alta calidad, respaldados por investigaciones y estudios. Esto es especialmente importante para garantizar la seguridad y la eficacia de los tratamientos que ofrecemos.

Entorno seguro: la higiene y la seguridad son fundamentales en cualquier entorno médico. Nos aseguramos que Clínica Nuba cumple con los estándares de limpieza y seguridad, acentuados para la máxima protección al paciente.

Transparencia y respeto: una buena clínica debería proporcionarte información detallada sobre los tratamientos y productos, sus beneficios y posibles riesgos, y estar dispuestos a responder todas las preguntas y preocupaciones. En Clínica Nuba prestamos la máxima atención a ofrecer la información más detallada antes de iniciar cualquier tratamiento, sin falsas expectativas.

Precio: siempre hemos tenido en cuenta que la medicina estética ha de estar al alcance de todas las personas que la necesitan, por ello, ponemos el mayor énfasis en ofrecer precios competitivos, con una inmejorable relación precio-servicio, además ofrecemos fórmulas de financiación sin intereses en todos nuestros tratamientos.

Recordar siempre, que la elección de una clínica para tratamientos de armonización facial es una decisión importante y personal. Realizar una investigación exhaustiva y tomar el tiempo para investigar y comparar diferentes opciones, ayudará a encontrar la clínica que te brinde los resultados seguros y satisfactorios."

La Clínica Nuba ofrece a sus pacientes una atención personalizada con el objetivo de lograr los mejores resultados con la aplicación de tratamientos de armonización facial. Este centro de medicina estética cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados para abordar el enfoque terapéutico de cada caso, tras el estudio clínico correspondiente.

La seguridad y eficacia de los tratamientos que se aplican está garantizada por el empleo de tecnología y productos de alta calidad. Estos elementos en unión a las respectivas condiciones de seguridad, transparencia y respeto, hacen de Clínica Nuba una excelente opción para realizarse un tratamiento de armonización facial.

Dra. Svetlana Juc

Colegiado C.O.M.B. 59.537

Miembro S.E.M.E.

Mención a la excelencia medica 2023-2024 TOP DOCTORS

Especialista en Medicina Cosmética y Estética por la UB

Especialista en Medicina del Envejecimiento Fisiológico por la UB