La joyería online Le Petite Marie pone a disposición una gran variedad de diseños en colgantes con iniciales

Llevar un colgante con una inicial es ahora mismo una de las mayores tendencias dentro del sector de la joyería. Desde influencers hasta celebridades las llevan y a muchas de ellas se les puede ver en fotos y en redes sociales luciendo uno de estos acompañando su look del día.

Los colgantes con iniciales son una pieza que destaca a simple vista y que además aporta un toque muy personal a cualquier outfit. Además, este tipo de piezas de joyería tienen la capacidad de contar una historia por sí mismas, siendo esta, de hecho, una de las principales razones de su popularidad.

Le Petite Marie es una joyería española especializada en la elaboración a mano de joyas de plata, entre las que destacan, por supuesto, una variedad de diseños de colgantes con iniciales.

Colgantes con iniciales, más que una joya Desde los años 90, los colgantes con iniciales han sido piezas muy populares, que con cada década que pasa, se han ido haciendo una tendencia cada vez más extendida.

Hoy en día, es un tipo de artículo que no puede faltar prácticamente en ningún joyero. Y es que los colgantes con iniciales son más que una pieza, ya que cuentan una historia personal, son una seña de identidad única, lo que le da un significado que trasciende a la joya misma.

Además, hay que mencionar que, en el caso de los colgantes con iniciales, cada pieza es distinta, es única. De hecho, aunque se trate de la misma letra que esté en otro collar, en cada una está impresa una personalidad propia y distinta, precisamente porque cada inicial cuenta una historia diferente, y las historias de las personas nunca son iguales. Esto, sumado a su capacidad de hacer cualquier look interesante, hace que los colgantes con iniciales sean una de las piezas más buscadas hoy en día.

Variedad de diseños en collares con iniciales En la joyería Le Petite Marie, especialista en la creación de joyas de plata de alta calidad por parte de artesanos sumamente experimentados, hay ahora mismo disponible un amplio catálogo de colgantes con iniciales. De hecho, hay todo un amplio abanico de opciones en cuanto a diseños y tamaños, los suficientes como para que cualquier persona encuentre la inicial con el diseño que mejor se adapte a su gusto, estilo y personalidad. Pero en caso de no encontrarla, los artesanos de Le Petite Marie son capaces de elaborar una joya de este tipo totalmente a medida. Todo esto siguiendo exactamente las especificaciones que el cliente desee para su pieza, entendiendo que se trata de una joya de tipo muy personal.

Para conocer todo el catálogo disponible de colgantes con iniciales que tiene Le Petite Marie, es tan fácil como acceder a su página web. Allí hay fotos de todos sus modelos, junto con las especificaciones de cada pieza. La compra y los pedidos a medida también pueden hacerse de manera online por esta misma vía.