Asesoría laboral o externalización del Departamento de RR. HH, decidir la mejor opción para un negocio

La gestión efectiva de los recursos humanos de una empresa es clave para su éxito y su sostenibilidad a largo plazo. Esta área abarca funciones complejas y exigentes, por lo que, en muchos casos, los directivos y gerentes se apoyan en empresas externas cuando no cuentan con personal interno que se encargue de ello.

Es allí cuando se enfrentan a la disyuntiva de escoger entre contratar un servicio de asesoría laboral o apostar por la externalización del Departamento de Recursos Humanos.

Desde AdelantTa, especialistas con más de 30 años de experiencia en este sector, explican cuáles son las diferencias entre una opción u otra, con el fin de dar una visión más amplia de este tipo de servicios y permitir escoger entre la opción más adecuada para cada tipo de negocio.

Diferencias entre la asesoría laboral y la externalización del Departamento de RR. HH. La gestión de talento es un factor determinante para el éxito competitivo de una empresa. Además, muchas organizaciones experimentan dificultades para cubrir sus vacantes, lo cual resalta la necesidad de contar con estrategias de reclutamiento y retención de talento que deben ir más allá de la gestión administrativa de personal.

“Una gestión completa de recursos humanos abarca numerosas áreas a las cuales debemos prestar atención, desde la gestión de nóminas y contratos hasta la formación del trabajador, sin olvidarnos de la selección, la política retributiva o los planes de carrera”, explica Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa.

En este sentido, dos son las opciones más extendidas para abordar esta tarea: la asesoría laboral y la externalización completa del departamento. No obstante, ambas alternativas presentan diferencias significativas y cuya adecuación será diferente según las necesidades de cada empresa.

Por un lado, la asesoría laboral se enfoca en proporcionar guía y apoyo en determinadas áreas, como en los cambios legislativos, las nóminas, la elaboración de contratos o la gestión de despidos. Esto es suficiente para una gestión básica de personal, muy común en pequeñas empresas. Sin embargo, a medida que la compañía crece, surgen otras problemáticas que requieren una gestión mucho más amplia que abarque otras áreas. Así, la externalización del departamento implica delegar todas las funciones relacionadas con la gestión del personal a un proveedor externo: laboral, formación, selección, gestión del talento, prevención de riesgos, proyectos anuales clave, etc.

“La principal ventaja de la externalización del departamento de recursos humanos es que permite tener una gestión profesional ajustada a la realidad de la empresa, y es un factor esencial para la mejora de la productividad asociada a la gestión de personas. Además, facilita contar con profesionales especializados sin incrementar la masa salarial de la propia organización”, comenta Sánchez. Así mismo, la propia naturaleza modular del servicio permite adaptar las áreas a externalizar a lo que la organización necesita en cada momento.

Factores a tener en cuenta para escoger una opción u otra Hay ciertos aspectos que se deben considerar a la hora de elegir entre una asesoría laboral o la externalización completa del Departamento de Recursos Humanos. El primero de ellos es la amplitud de los servicios ofrecidos. La asesoría se centra en áreas específicas necesarias para la gestión de una empresa, pero la externalización proporciona un enfoque integral. Esto incluye la gestión laboral y, adicionalmente, la definición de los puestos de trabajo, el reclutamiento, el desarrollo de talento y hasta el análisis del clima laboral, entre otras cuestiones.

Otro factor relevante es la personalización. Con una asesoría laboral, las compañías pueden seleccionar los servicios específicos que necesitan y que comúnmente se centran en la correcta gestión de los trámites administrativos relacionados con las personas: trámites con Seguridad Social, contrataciones y despidos, actualización de convenios y normativa laboral, etc. Por su parte, la externalización del Departamento de Recursos Humanos ofrece una solución más holística y estandarizada, con el beneficio de contar con un equipo de profesionales especializados en la gestión del talento. Esto ofrece flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a las necesidades particulares de la organización.

Desde la firma explican que la externalización del Departamento de RR. HH. es un servicio mucho más completo, debido a que permite concentrar en un mismo proveedor todas las áreas relativas a la gestión de personas en una empresa. Sin embargo, la elección de una opción u otra va a depender de las necesidades de cada organización, su tamaño y la complejidad de la gestión de sus recursos humanos.