¿Cómo decorar el jardín con césped artificial? Las recomendaciones de Albergrass

Hoy en día, son muchas las personas que indagan acerca de ideas para jardines con césped artificial. Y es que, todas ellas sueñan con tener un espacio exterior hermoso y sofisticado. El césped o hierba sintética es un producto que está en tendencia. La razón es que, más allá de su atractivo visual, ofrece numerosos beneficios, uno de los principales es que permite sacarle el máximo provecho al patio de la casa. En ese sentido, quienes se pregunten dónde adquirirlo deben saber que una de las empresas fabricantes que se encarga de distribuirlo en toda España es Albergrass, la cual tiene su sede física en Banyeres de Mariola.

Ideas para jardines con césped artificial que marquen la diferencia Son muchas las ideas para jardines con césped artificial que se pueden crear. Solo hace falta un poco de creatividad. La hierba sintética se ha convertido en una gran aliada para crear exteriores atractivos, cómodos y funcionales. Algo que está muy de moda es hacer caminos o pasos de césped y combinarlos con piedras o losetas. Asimismo, están marcando pauta los jardines verticales con césped, los cuales se colocan en muros y paredes. Este tipo de decorado aporta frescura y color a cualquier rincón.

Otra grandiosa idea es utilizar césped sintético alrededor de la piscina. Esta opción no solo proporciona comodidad a los pies, sino que también evita encharcamientos, barro y resbalones, garantizando una zona segura y limpia para disfrutar del agua en cualquier época del año.

Por último, la hierba artificial es una buena alternativa para idear espacios infantiles donde los pequeños de la casa puedan jugar libremente sin ensuciarse mucho.

Ventajas del césped artificial Una de las principales ventajas del césped artificial es que su mantenimiento es muy sencillo. Esto no ocurre con el césped natural, ya que requiere de riego constante y de un recorte periódico. Asimismo, la hierba sintética no necesita tratamientos fertilizantes y fitosanitarios porque no atrae plagas.

El mantenimiento de este tipo de césped se hace en dos sencillos pasos. El primero es cepillarlo de vez en cuando para que se mantenga vertical y esponjoso. Adicionalmente, se le puede echar agua para eliminar el polvo y los restos de hojas que puedan acumularse.

Finalmente, vale la pena acotar que el césped artificial es sumamente duradero, pues, entre otras cosas, no se ve afectado por factores climáticos. Si se le da el cuidado adecuado puede durar años con una buena apariencia y sin evidencia de desgastes.

Los interesados en comprar el producto en cuestión pueden acceder a la web de Albergrass. Allí pueden observar el catálogo que incluye diferentes modelos de césped como el Belvedere, el Orión, el Alpine, el Tempo, el Borneo 25, 30, 35 o 40, entre otros.