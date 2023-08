Coco Tea, la tienda de té de burbujas que está revolucionando Madrid y Barcelona

El bubble tea, también llamado té de burbujas o té de perlas, es originario de China y se inventó hace más de 30 años. No obstante, en los últimos años, su popularidad ha crecido debido a las redes sociales.

Para las personas que se preguntan dónde encontrar este tipo de té en las grandes ciudades ofrecen diversos comercios dedicados a la bebida, un ejemplo de ello es la marca CoCo Fresh Tea and Juice, la cual tiene dos locales en Madrid y dos en Barcelona.

Oferta de bubble tea en la tienda CoCo Fresh Tea and Juice Los locales de la marca utilizan esferas translúcidas comestibles (perlas) para proporcionar esa característica burbuja a sus tés. La mayoría de perlas están hechas de tapioca, aunque a algunas se les añade azúcar moreno para un resultado más dulce. A veces, estas esferas se combinan con gelatinas de hierba aromática.

En cuanto al sabor de las bebidas, los clientes pueden elegir entre varias opciones. Las más populares son el té negro, el té matcha y el té verde.

Uno de los formatos más populares de la tienda es el Milk Tea. Esta alternativa permite combinar el té con un tipo de lácteo escogido por el cliente: leche de almendras, leche de soja o leche fresca.

Las personas que prefieren un producto libre de lácteos pueden escoger la categoría frutal, donde destaca la bebida Bubble Gaga, la cual también es vegana.

Los locales de CoCo Fresh Tea and Juice en España Las personas que se encuentran en Madrid y Barcelona cuentan con varias opciones. En la capital española, hay una sede en la calle de Jacometrezo y otra en la calle Mayor. En cuanto a la ciudad catalana, las tiendas están ubicadas en la calle del Consell de Cent y en la Plaza de Tetuán.

Con respecto al servicio, las cuatro tiendas de CoCo Fresh Tea and Juice ofrecen la opción de consumo en el establecimiento y también realizan entrega a domicilio. La mayoría de locales cuenta con una opción para llevar.

Asimismo, las tiendas de esta marca tienen reseñas positivas.

Los clientes de los locales de Madrid destacan el rico sabor de las bebidas y la atención de los empleados. Por su parte, en las tiendas de Barcelona, la mayoría de opiniones positivas tienen que ver con la posibilidad de elegir la cantidad de hielo y azúcar y la disposición de mesas afuera del local para los clientes con mascotas.

CoCo Fresh Tea and Juice ofrece un variado catálogo de té de burbujas para todos los gustos. Ahora las personas pueden disfrutar de esta tienda, reconocida internacionalmente, en Madrid y Barcelona.