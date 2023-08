Grupo Legal Gebeloff dispone de abogados de deudas en Estados Unidos

Para cualquier empresa o negocio, es fundamental contar a tiempo con el dinero proveniente de la venta de sus productos o servicios. Cuando los convenios comerciales se realizan a crédito y, llegado el momento de cobrar, el cliente no responde con sus obligaciones, las empresas se ven en aprietos económicos que pueden incluso hacer colapsar el negocio.

Gracias a los abogados de deudas de Grupo Legal Gebeloff las compañías pueden recuperar sus deudas pendientes. Este despacho se especializa en la cobranza de deudas comerciales en todo el territorio de Estados Unidos.

Especialistas en cobro de deudas a clientes estadounidenses Grupo Legal Gebeloff es una firma de abogados de deudas ubicada en Ratón, Florida, con más de 30 años de trayectoria en el sector ayudando a las empresas a recuperar todo tipo de deudas comerciales. Su servicio está orientado principalmente a entidades de Latinoamérica cuyos deudores se encuentren en Estados Unidos, sin importar si el acreedor está en este país o no. En la recuperación de deudas comerciales se pueden presentar diferentes situaciones complejas que requieran un estudio minucioso y acciones estratégicas para poder resolverlas. En estos casos, muchas empresas dan por perdido el dinero de la deuda. Sin embargo, Grupo Legal Gebeloff implementa estrategias personalizadas para encontrar solución aun cuando otras firmas se hayan dado por vencidas. Estos abogados ofrecen su representación legal a clientes de cualquier lugar de Latinoamérica en diferentes ámbitos comerciales, ya sea el área de ventas, construcción, fabricación, tecnologías, etc.

Clientes en Estados Unidos: la ventaja a la hora de cobrar Para cualquier persona o empresa tener deudores que no acceden a pagar es una situación estresante. En las relaciones comerciales puede ser inevitable para los comerciantes latinoamericanos prestar sus servicios o vender productos a crédito a residentes o empresas estadounidenses. Sin embargo, el que los deudores sean de este país supone una enorme ventaja cuando se trata de cobrar deudas. En Estados Unidos el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes son aspectos característicos de esta nación en el ámbito legal. Por esta razón, los vendedores o exportadores latinoamericanos pueden encontrar gran apoyo legal para cobrar deudas, aun si el deudor se declara en bancarrota o en situaciones similares en las que parece no haber solución.

Para lograrlo, es necesario contar con abogados de deudas que de manera experta puedan gestionar una cobranza efectiva. Grupo Legal Gebeloff tiene relaciones con múltiples firmas en EEUU, con las cuales realiza acciones conjuntas para encontrar, por los medios que sean necesarios, una forma de cobrar las deudas.