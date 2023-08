El fascinante mundo de la natación artística de élite con Irma Davarashvili

Irma Davarashvili es una entrenadora de natación artística de élite reconocida a nivel internacional. En su larga trayectoria y con un amor profundo hacia este deporte acuático, ha llevado a numerosos atletas a alcanzar su máximo potencial. En una entrevista, habla un poco sobre su experiencia con sus alumnos y el camino que ha tenido que recorrer en su carrera como entrenadora.

¿Cuándo comenzó a practicar natación artística?

Comencé a practicar natación sincronizada cuando tenía 4 años. La piscina estaba muy cerca de mi casa, así que mis padres me llevaron allí para aprender a nadar. Me quedé para aprender tanto natación como natación sincronizada.

¿Qué le motivó a crear y dirigir su propio negocio de entrenamiento en lugar de trabajar para otra entidad?

Lo que me motivó a crear y dirigir mi propio negocio fue el deseo de poder expresar mi personalidad al máximo y tener la libertad de implementar mis propias ideas. Después de trabajar durante muchos años en diferentes lugares, me di cuenta de que a menudo me encontraba limitada por las reglas y restricciones impuestas por otras entidades. Tenía muchas ideas innovadoras y estaba dispuesta a proponerlas a mis colegas o empleadores, pero a menudo encontraba resistencia o miedo a salir de la zona de confort y probar algo nuevo. Sentí que tenía un potencial creativo y emprendedor que no podía desarrollar plenamente mientras trabajaba para otros. Por lo tanto, decidí tomar el control de mi propio destino y crear mi propio negocio, un espacio donde pudiera ser fiel a mí misma y tener la libertad de implementar mis propias ideas sin restricciones.

Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el desarrollo de este emprendimiento. ¿Qué obstáculos enfrentaste y cómo los superaste?

Mi experiencia en el desarrollo de este emprendimiento ha sido desafiante pero gratificante. Durante mi camino, me he encontrado con numerosos obstáculos que me han puesto a prueba. He enfrentado situaciones de deshonestidad, humillación e injusticia. Sin embargo, he decidido tomar estos obstáculos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

Cada obstáculo que he enfrentado me ha hecho más fuerte y consciente de mis metas y de hacia dónde quiero llegar. Estos momentos difíciles me han enseñado a perseverar y a no rendirme. He aprendido a enfrentar los desafíos con determinación y a buscar soluciones creativas.

¿Cuáles son sus logros más destacados como entrenadora hasta el momento?

Como entrenadora, considero que mis logros más destacados hasta el momento han sido los siguientes:

Desarrollo y progreso de mis atletas: me enorgullece haber sido parte del desarrollo y progreso de mis atletas. Ver cómo han crecido tanto en habilidades deportivas como en confianza y autoestima es extremadamente gratificante. Algunos de mis atletas han logrado alcanzar metas, ganar competencias importantes y representar a nivel nacional o internacional en sus respectivas disciplinas como en campeonatos europeos, mundiales, y olimpiadas.

Creación de un ambiente positivo y motivador: he trabajado arduamente para crear un ambiente de entrenamiento positivo y motivador para mis atletas. Fomento el trabajo en equipo, apoyo dentro del equipo y técnicos la comunicación abierta. Ver cómo mis atletas se sienten inspirados, motivados y disfrutan del proceso de entrenamiento es un logro significativo para mí.

Desarrollo de programas de entrenamiento exitosos: he tenido la oportunidad de desarrollar programas de entrenamiento exitosos que han beneficiado a un gran número de atletas. Estos programas se centran en el desarrollo integral de los deportistas, abarcando aspectos físicos, técnicos y mentales. Ver cómo mis programas han ayudado a mis atletas a mejorar su rendimiento y alcanzar sus metas es un logro que valoro mucho.

Estos son solo algunos de los logros más destacados que considero como entrenadora. Cada atleta tiene su propio viaje y sus propios logros individuales, y me siento orgullosa de haber sido parte de sus trayectorias y contribuir a sus éxitos.

¿Cómo define su personalidad y cómo cree que influye en la relación con los alumnos?

Defino mi personalidad como enérgica, motivadora y comprometida. ¡Nunca paro!

Creo que estas características influyen significativamente en la relación con mis alumnos de las siguientes formas:

Energía: mi energía positiva y entusiasmo contagian a mis alumnos. Les brindo un ambiente dinámico y estimulante que los motiva a esforzarse y dar lo mejor de sí mismos. Mi energía también ayuda a mantener su atención y compromiso durante las sesiones de entrenamiento, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y el crecimiento.

Motivación: como entrenadora, es fundamental motivar a mis alumnos. Mediante palabras de aliento, reconocimiento y establecimiento de metas, los motivo a superarse y a alcanzar su máximo potencial. Mi enfoque positivo y mi creencia en su capacidad para lograr grandes cosas les brinda confianza y les impulsa a perseguir sus sueños.

Compromiso: estoy comprometida con el éxito y el bienestar físico y mental de mis alumnos. Les doy mi apoyo constante, tanto dentro como fuera del entrenamiento, para ayudarles a superar obstáculos y alcanzar sus objetivos. Mi compromiso se basa en una relación de confianza y respeto mutuo, donde mis alumnos saben que pueden contar conmigo.

Empatía: la empatía es fundamental para establecer una conexión significativa con mis alumnos. Me esfuerzo por comprender sus preocupaciones, fortalezas y debilidades. He tenido muy difíciles momentos en mi vida deportiva y trato de ponerme en su lugar. Esto me permite adaptar mi enfoque de entrenamientos y apoyo emocional necesario. Al mostrar empatía, creo un ambiente seguro y de confianza donde mis alumnos se sienten comprendidos y respaldados.

¿Qué estrategias emplea para impulsarlos hacia el crecimiento y el éxito en la natación artística?

Unas de los más importantes son:

Establecimiento de metas claras

Trabajo de cerca con mis alumnos para establecer metas claras y alcanzables tanto a corto como a largo plazo. Estas metas pueden incluir mejorar en ciertas habilidades técnicas, perfeccionar rutinas o coreografiar rutinas y, por supuesto, competir y presentar el trabajo.

Las metas proporcionan dirección y enfoque, y ayudan a mis alumnos a medir su progreso y celebrar sus logros.

Planificación y seguimiento de entrenamientos

Desarrollo planes de entrenamiento personalizados para cada alumno, teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades y metas individuales y en equipo. Estos planes incluyen una combinación equilibrada de entrenamiento en el agua, ejercicios físicos específicos y prácticas técnicas y de rutinas. Realizo un seguimiento regular del progreso de mis alumnos y ajusto el plan de entrenamiento según sea necesario para garantizar un crecimiento constante.

Enfoque en el desarrollo técnico y artístico

Dedico tiempo y atención a desarrollar tanto las habilidades técnicas como las capacidades artísticas de mis atletas. Esto implica trabajar en la sincronización, la precisión de los movimientos, la expresión emocional y la interpretación musical. A través de ejercicios específicos y retroalimentación constructiva, les ayudo a perfeccionar su técnica y a expresarse plenamente en el agua.

Fomento de un ambiente de trabajo en equipo

La natación artística es un deporte que requiere una fuerte colaboración y trabajo en equipo. Fomento un ambiente de apoyo mutuo, donde mis alumnos se sienten motivados a ayudarse y a animarse unos a otros. Estoy incluyendo en el plan actividades grupales, trabajos en parejas y ejercicios de colaboración para fortalecer el sentido de comunidad y camaradería entre los nadadores.

Promoción de la confianza y la mentalidad positiva

Ayudo a mis alumnos a desarrollar confianza en sí mismos y a adoptar una mentalidad positiva. Los animo a creer en sus habilidades y a superar los desafíos con determinación. Fomento la autoreflexión, la visualización de éxitos y la gestión del estrés para que puedan enfrentar las competencias y los obstáculos con seguridad y serenidad.

¿Cómo adaptas tu enfoque de entrenamiento para satisfacer las necesidades individuales de cada alumno?

Adaptar mi enfoque de entrenamiento para satisfacer las necesidades individuales de cada alumno es bastante difícil. Cada persona tiene su propia personalidad, gustos y estilo de vida, por lo que una metodología única no funcionará para todos. Además de ser entrenadora, motivadora y coreógrafa, también debo actuar como psicóloga para comprender qué estilo de enfoque debo adoptar para que cada persona entienda, escuche y corrija.

Además, debo coordinar a todo equipo, lo cual puede generar desacuerdos con respecto a decisiones y planteamientos, ya que cada miembro tiene una interpretación distinta. Sin embargo, considero que lo más importante es que aquellos que eligen este deporte confíen en los técnicos, ya que estamos haciendo todo lo posible por el bienestar de los deportistas.

¿Puedes compartir algún caso en el que hayas ayudado a un estudiante a superar una barrera en su rendimiento y conseguir un éxito notable?

¡Por supuesto! Tengo varios casos en los que he ayudado a deportistas a superar barreras en su rendimiento y lograr éxito notable en la natación artística.

Por ejemplo, cuando trabajé con el equipo nacional de Eslovaquia, tuve un deportista que logró su mejor resultado en su carrera deportiva. Mejoró su puntuación en 7 puntos en comparación con años anteriores, lo cual fue un logro impresionante. Gracias a esto, pudo participar en las World Series y en campeonatos europeos de élite, compitiendo a un nivel superior.

Otro caso destacable fue cuando fui contactada por chicas de Eslovenia para ayudarles a montar coreografías y prepararlas para el campeonato mundial. Gracias a nuestro trabajo conjunto, lograron establecer un récord de puntuación para su país y tuvieron la oportunidad de participar en el campeonato mundial en Fukuoka, Japón 2023. Fue la primera vez que representaron a su país en un evento tan importante. A pesar de ser su primera participación, lograron alcanzar el puesto 19 de 29 participantes, lo cual fue un logro significativo.

También trabajé en un club de elite muy famoso de natación artística en C.N Kallipolis en esa época estuve trabajando con equipo junior de España y consiguieron alcanzar un resultado impresionante, más de 25 medallas de oro. Muchas de esas chicas se han ido a equipo nacional de junior y senior.

Estos casos demuestran cómo he podido ayudar a mis estudiantes a superar barreras en su rendimiento y alcanzar éxitos notables en la natación artística. Estoy orgulloso de su dedicación y trabajo duro, y seguiré esforzándome para ayudar a más estudiantes a alcanzar su máximo potencial.

Hable un poco de su experiencia trabajando con personajes como Anna Tarres, Bet Fernández y Gemma Mengual. ¿Qué aprendió de ellas y como aplica esos conocimientos en su entrenamiento personalizado?

Una experiencia invaluable en mi carrera. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar con ellas, ya que su enfoque y exigencia me han ayudado a superar mis propios límites y alcanzar nuevos niveles de rendimiento.

Anna Tarres ha sido especialmente importante para mí en todos aspectos de mi vida, ya que me ha enseñado la importancia de superar obstáculos y buscar constantemente formas de lograr mis metas. Su perspectiva única y su dedicación inquebrantable me han inspirado a tener una mentalidad de autosuperación y a nunca conformarme con menos de lo que sé que puedo lograr.

Tanto Anna Tarres como Bet Fernández tienen una visión clara de lo que quieren y saben cómo llevar a cabo sus objetivos. Su determinación y capacidad para sacar lo mejor de mí han dejado una marca imborrable en mi camino. Valoré enormemente su apoyo y su habilidad para impulsar mi desarrollo personal y profesional.

La experiencia de trabajar con estas destacadas profesionales me ha enseñado la importancia de la exigencia personal y la búsqueda constante de la excelencia. Aplico los conocimientos que he adquirido de ellas en mi entrenamiento personalizado, buscando siempre desafiarme a mí misma y encontrar nuevas formas de mejorarme en mi campo. Estoy agradecida por las lecciones que he aprendido de ellas y estoy comprometida a seguir creciendo y evolucionando en mi carrera gracias a su influencia.

Gemma Mengual es una persona verdaderamente excepcional. Su belleza, talento y pasión por la natación sincronizada la convierten en una figura única. No he conocido a ningún otro deportista que encarne la sincronización en el agua de la manera en que lo hace Gemma. Es evidente que ha nacido para la natación sincronizada y su dedicación es palpable en cada movimiento que realiza.

Además de su habilidad atlética, lo que más me asombra de Gemma es su calidad humana. Es una persona extraordinaria, con un corazón abierto y una generosidad que trasciende su éxito deportivo. Es un verdadero placer tener la oportunidad de conocer a alguien tan apasionado y hermoso, tanto en su arte como en su persona.

¿Cómo se diferencia de otros entrenadores en la industria de la natación artística?

Lo que me diferencia de los otros es por supuesto la energía que llevo. Eso ni se puede explicar, única manera eso hay que sentir.

También mi objetivo principal es entender las metas y aspiraciones de mis atletas, y trabajar en colaboración con ellos para alcanzar esos objetivos. Me esfuerzo por crear un ambiente de entrenamiento que fomente el crecimiento personal y el máximo rendimiento. Esto implica establecer una base sólida de habilidades técnicas, pero también cultivar la confianza, la resistencia mental y la capacidad de trabajo en equipo.

Mi enfoque personalizado, mi compromiso con el desarrollo integral de mis atletas y mi constante búsqueda de conocimiento y actualización me distinguen como entrenadora en la industria de la natación artística. Estoy comprometida en ayudar a mis atletas a alcanzar su máximo potencial y en ser un apoyo constante en su camino hacia el éxito.

¿Qué consejo daría a aquellas personas que aspiran seguir sus pasos en el mundo de la natación artística de élite?

Sobre todo, y muy importante, mantener actitud positiva y respetuosa. En el camino hacia la excelencia, se puede enfrentar con desafíos y obstáculos. Una mentalidad positiva y enfocada ayudará mucho. Siempre aprender de los errores y tener posibilidad de fallar. A veces muchas deportistas tienen tanto miedo de fallar y fallan a la primera. Utilizar todo como oportunidades para crecer y mejorar.

Confianza en ti, en el equipo, en las entrenadoras. Me decían muchas veces que no llegaré a donde estoy.

Comprometerse con la práctica, la natación artística requiere una dedicación intensa y constante.

No compararse con lo demás, cada persona tiene su camino y ritmo de desarrollo. Enfocarse en su propio progreso.

Establecer metas claras, cuidar mucho su salud física y mental y sobre todo aprovechar las oportunidades que llegan y estar abierto a todo lo que te trae la vida.

El camino hacia la natación artística de élite como en otro deporte o trabajo. No será fácil, pero con determinación, trabajo sólido y pasión, se puede alcanzar las metas.