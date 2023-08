Las ventajas de Scan and Buy, uno de los primeros supermercados inteligentes de España

Con la finalidad de facilitar los procesos a través de la automatización, la tecnología ha permitido un gran número de comodidades, no solo para las grandes empresas, sino también para los emprendimientos pequeños y medianos. Un ejemplo de ello es el caso del software Scan and Buy.

Scan and Buy es una empresa desarrolladora de software con supermercados inteligentes de autoservicio, venta de software y venta de lockers inteligentes, entre otros, pensando en facilitar la experiencia compra del cliente y maximizar su tiempo con una experiencia sin filas, sin cajeros ni demoras.

¿Cómo funciona el software Scan and Buy? La aplicación de compraventa de Scan and Buy promete cambiar la experiencia de los usuarios al momento de hacer las compras. Para utilizarla, el usuario debe escanear todos los productos que quiere llevarse, especificando también la cantidad, desde el teléfono inteligente.

Después se debe ingresar un código QR que permita al cliente entrar de forma automatizada a la tienda. Finalmente, el cliente solo debe confirmar su compra antes de salir del establecimiento a través de una pantalla del negocio y el teléfono móvil. Y listo, la aplicación se encarga de generar el respectivo recibo de la compra del cliente y una factura que se envía directamente al correo proporcionado por el usuario.

Sobre Scan and Buy Scan and Buy ofrece una apuesta tecnológica innovadora, las conocidas tiendas inteligentes administradas por una aplicación de compraventa inmediata. Las tiendas Scan and Buy ofrecen al cliente un servicio exclusivo y algunos servicios adicionales, como un sistema de videovigilancia de inteligencia artificial, que facilita la monitorización y optimiza la seguridad de la tienda.

Esta innovadora función antirrobo basada en la IA detecta gestos sospechosos en tiempo real y avisa a los propietarios. Mediante un análisis algorítmico sobre las cámaras de vigilancia, el sistema identifica estos comportamientos y envía notificaciones en tiempo real. De esta forma, se reducen las pérdidas relacionadas con los robos hasta en un 60 %.

Por otra parte, la aplicación puede ser administrada con un cajero desde el teléfono inteligente y también el cliente tendrá la oportunidad de hacer las compras por sí mismo, de manera autónoma.

Tiendas Smart se trata de un software que tiene como objetivo simplificar y potenciar los negocios y con muchas comodidades. En primer lugar, la experiencia de compra del cliente será mucho más rápida, sin necesidad de largos tiempos de espera, solo basta con escanear, comprar y listo. También permite la automatización de los cajeros, de manera que el usuario dueño del negocio pueda dedicarse a atender a los clientes de forma personalizada.

Con esta alternativa de negocio, Scan and Buy no busca reemplazar al empleado, todo lo contrario. Gracias a sus procesos automatizados, tanto la experiencia de usuario como el trabajo interno del negocio se ven beneficiados, garantizando mayor rapidez, eficacia, comodidad y una mejor atención al cliente.