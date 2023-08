Sabatic Fest, la cita que nadie puede perderse en Málaga con grandes referentes del pop clásico y contemporáneo

El festival Sabatic Fest ha llegado a Málaga con la firme intención de ser un referente en cuanto a la forma de vivir los festivales y la música en la capital de la Costa del Sol. Su punto fuerte no es solo la cantidad de estilos diferentes que reúne en los artistas, que van desde el pop hasta los artistas con más seguidores en estilos latinos y urbanos. También ofrece alternativas de ocio tras los conciertos, como las afterparties a cargo de Boombastic, Bresh, Mix And Noise y otros muchos artistas.

El espacio donde se desarrolla, en Autocine Málaga, ofrece la posibilidad de vivir una experiencia completa que incluye gastronomía, bebidas, tatuajes, zona de relax, proyección de arte digital y creadores y artesanos locales. Todo ello apto para personas de cualquier edad: jóvenes, familias con peques, parejas o grupos grandes y pequeños.

El show Totally Tina, Gloria Gaynor y Bonnie Tyler o las bandas de pop contemporáneo más reconocidas, en Sabatic Fest Este verano es el festival en Málaga Sabatic Fest donde sucede el evento del pop que reúne a artistas de la categoría de las divas Gloria Gaynor y Bonnie Tyler, las bandas contemporáneas con miles de seguidores como Nena Daconte, La La Love You y Maldita Nerea y el show que causa furor entre los seguidores de Tina Turner, “Totally Tina” a cargo de Justine Riddoch.

Un homenaje a la altura del mito - show Totally Tina, el 10 de agosto en Málaga con entrada gratuita Justine Riddoch es la vocalista y creadora de este concepto de evento que homenajea a Tina Turner, una mujer referente del rock y del espectáculo musical. La emoción está asegurada con su show dinámico y divertido, impactante y lleno de bailes y temazos como Simply The Best, Private Dancer o What’s Love Got to Do with It? Además, la voz y la idea de Justine Riddoch le ha hecho merecedora de diferentes premios a nivel vocal, de coreografía e incluso de vestuario.

El show Totally Tina aterrizará en el escenario de Sabatic Fest el próximo 10 de agosto a partir de las 20:30 y la entrada es gratuita, siendo el único coste el de los gastos de gestión de la plataforma de entradas.

Las dos divas del disco soul y el pop-rock Gloria Gaynor y Bonnie Tyler aterrizan en Sabatic Fest Málaga el próximo 15 de agosto Existen algunos planes alternativos a la típica Feria de Agosto en Málaga, pero sin duda el mejor de todos para muchos está en Sabatic Fest. Dos leyendas vivas del género disco, pop y rock de los años 80 como lo son Gloria Gaynor y Bonnie Tyler aterrizan en el escenario de Sabatic Fest para llenar con sus melódicas voces todo el espacio disponible. Sin duda, los asistentes disfrutarán en vivo y en directo de éxitos que todos se saben de memoria como I Will Survive de Gaynor o Total Eclipse of the Heart de Tyler.

Un evento de este nivel es algo que sucede solo una vez en la vida, y que seguro que toda una generación no querrá perderse. Las entradas están ya a la venta y parten desde 41,80 euros en zona general, donde también cabe la posibilidad de adquirir mesas VIP o entradas front stage para vivir la experiencia aún más intensamente.

El pop contemporáneo sobre el escenario de Sabatic Fest: Maldita Nerea, La La Love You y Nena Daconte el 25 de agosto en Málaga Reunir a tres bandas nacionales del pop para ofrecer una velada inigualable es algo que solo podía hacer Sabatic Fest. El próximo 25 de agosto, el pop será el protagonista de Málaga con la actuación de tres de las bandas más reconocidas por el público: Maldita Nerea, La La Love You y Nena Daconte.

Las entradas parten desde 30,25 euros en zona general y hay posibilidad de adquirirlas para la zona de front stage. Además, durante el evento cabe la posibilidad de que los artistas concedan encuentros con los asistentes, los conocidos como meet&greet, que se sortearán entre todas las personas que hayan adquirido una entrada.