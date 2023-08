Timesburg presenta La Fresh Cabra, la hamburguesa del mes más veraniega y refrescante

Ingredientes de primera calidad, un ambiente de barrio cercano y ponerle pasión a todo lo que hacen. Es la receta del éxito de Timesburg, una hamburguesería que dispone de opciones para todos los gustos.

Su último lanzamiento es La Fresh Cabra, una hamburguesa ideal para disfrutar en verano. Es una propuesta refrescante que incluye salsa de yogur griego con un toque de menta fresca entre sus ingredientes.

La burger está disponible durante el mes de agosto en los restaurantes de Barcelona, Badalona y Sant Cugat. También puede degustarse la hamburguesa Barcelona en casa, a través del servicio take away o delivery.

"La burger de todos" Timesburg dispone de una selección de 20 hamburguesas inspiradas en diferentes viajes y gustos gastronómicos para que cada experiencia sea única.

Todos los ingredientes son cuidadosamente seleccionados para garantizar la máxima calidad en cada uno de los platos. Todos los productos son frescos y las carnes y proteínas provienen de ganaderías y productores de proximidad. El pan también recibe un especial cuidado, ya que todos los panes Timesburg cuentan con sello propio y se hornean a diario para que estén frescos del día.

La innovación y la adaptación a las nuevas necesidades de los clientes es otro de los sellos de Timesburg. Bajo el eslogan "La burger de todos", el restaurante trata de que todo el mundo pueda disfrutar de una hamburguesa 100 % hecha a su gusto. Las posibilidades de personalización son infinitas. Los comensales pueden escoger la carne (ecológica, vegetariana, pechuga de pollo, wagyu, pollo crispy, pulled pork, beyond meat, etc.), cambiar el pan (mollete, de cristal, integral, sin gluten) y añadir o quitar ingredientes.

La hamburguesa del mes Además de la carta fija, el chef lanza cada mes una nueva hamburguesa. La burger del mes de agosto es La Fresh Cabra: vacuno a la parrilla, queso de cabra, salsa de yogur griego con un toque de menta fresca, tomate y rúcula. El pan que la acompaña es el suave y tierno Air Timesburg.

Esta receta refrescante está pensada para poder disfrutar de una burger con el calor y su sabor recuerda a la ya existente La Cabra. Esta última es uno de los best-sellers del restaurante, junto con La Rodeo o La Route, con recetas al estilo americano.

Timesburg, pasión por las burgers Timesburg nace a raíz de la pasión de 3 amigos por las hamburguesas mimadas al detalle. En el año 2012, inauguraron el primer restaurante en Calle París (Barcelona) y desde entonces han ampliado su presencia por distintos barrios. Actualmente, la hamburguesería cuenta con 10 restaurantes: 8 en Barcelona, 1 en Sant Cugat del Vallès y 1 en Badalona.

El restaurante busca siempre un ambiente cercano y de barrio para conectar con sus clientes. Por ello, tiene presencia en los principales barrios de Barcelona y huye de zonas masificadas y centros de ciudades. Para el 2024, prevé la apertura de nuevos restaurantes para seguir cumpliendo con el objetivo de ser "La burger de todos".