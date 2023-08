High One, electrodomésticos esenciales a uno de los mejores precios del mercado de la mano de Electro Depot

Una empresa que fabrica y comercializa electrodomésticos, aparatos de electrónica y video de distintas firmas y de marcas propias, es Electro Depot,

Cada una busca atender un segmento y necesidades específicas del mercado. Por ejemplo, su marca propia Cosy Life ofrece cafeteras, tostadoras, planchas o barbacoas.

Con su marca Endewood se especializan en televisores, altavoces y ordenadores última tecnología. Por otro lado, con Valberg los compradores pueden equipar sus cocinas con productos de alta gama a precios razonables. Por último, High One es una marca low cost que ofrece la oportunidad de adquirir electrodomésticos con muy altas prestaciones.

Cuáles son las características de la marca High One de Electro Depot High One es una firma que ofrece líneas de frigoríficos, congeladores, lavadoras, aspiradores y televisores inteligentes. Tienen incluso exprimidores de frutas y otros pequeños aparatos para equipar hasta el último rincón de la casa. Electro Depot los define como esenciales, pero imbatibles. Eso se debe a que se caracterizan por ser duraderos y están diseñados para soportar el trabajo diario en el hogar.

El principal emblema de High One es la practicidad y eso se evidencia en su frigorífico mini modelo TT 93 F W625C. Es un equipo de precio económico apropiado para espacios pequeños que además garantiza un ahorro de 63 euros en consumo energético al año. Lo mismo ocurre con su secadora modelo DC 7 B W566C con 7 kilogramos de capacidad. Este funcional producto es de clase energética B, una propiedad que no ofrecen otras marcas en su rango de precio.

Para el procesamiento de alimentos, esta marca propia de Electro Depot ofrece desde cocinas hasta vaporeras. En cuanto a las primeras, sus modelos destacan por ser pequeñas y ligeras. Sus dimensiones permiten adaptarse cómodamente a los espacios que son comunes en los pisos de hoy. Como pesan poco, son prácticas para desplazar hacia cualquier rincón sin la necesidad de personal técnico.

El servicio al cliente de Electro Depot marca la diferencia Además de las ventajas de su marca High One, Electro Depot se diferencia de otras tiendas por su total orientación hacia la satisfacción del cliente. Ese esmero se evidencia al ofrecer un portal protegido para que la experiencia de compra sea segura. Por otro lado, sus tiempos de recogida y envío se encuentra entre los más cortos del mercado.

Adicionalmente, cuentan con una unidad de atención al cliente que se caracteriza por ser altamente resolutiva y un servicio posventa integrado por técnicos bien cualificados. Estas garantías son extensivas a los países europeos donde Electro Depot tiene presencia, es decir, Francia, Bélgica y por supuesto toda España.

La tienda reitera que una de sus premisas es ofrecer calidad a mejor precio. Consideran que un adecuado equipamiento del hogar y disfrutar de todas las ventajas de la vida moderna no debe asociarse a un gran gasto. Aseguran que High One y sus otras marcas cuentan con rangos de precios entre un 10 % y un 20 % más bajos que el promedio del mercado.